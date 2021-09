Jakob-spesial i NM etter finalekjør

Jakob Ingebrigtsen (20) innvilges spesialbehandling av NM-arrangøren i Kristiansand for å komme til hektene etter dobbeltløpkjøret i Diamond League-finalen i Zürich.

REVANSJEOPPGJØR: Kenyas Timothy Cheruiyot måtte se seg slått av Jakob Ingebrigtsen for første gang i OL-finalen på 1500 meter. Abel Kipsang (bak landsmann Cheruiyot) tok 4. plass. Alle skal løpe Diamond League-finalen i Zürich torsdag.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Det melder NM-arrangøren mandag morgen, som også gjør endringer av hensyn til Karsten Warholms og Amalie Iuels internasjonale konkurranseplan denne uken.

Jakob Ingebrigtsen skal etter planen løpe 5000 meter onsdag og 1500 meter i Sveits torsdag. Premiebonusen for førsteplass er 30.000 dollar. Det vil si 260.000 kroner. Med seier på den provisorisk anlagte 560 meter lange banen på Zürich’ største torg og på friidrettsbanen Letzigrund påfølgende kveld, vil han etter alt å dømme også håve inn 20.000 dollar (175.000 kroner) – bonusen for årets gjennomgående beste distanseløper («Most consistent athlete»).

Totalt 695.000 kroner etter dagens valutakurs.

Jakob Ingebrigtsen vant 3000 meter i Lausanne for to uker siden, noen dager etter å ha vunnet mileløpet i Eugene på USAs vestkyst:

Premiebonusene i friidretts-NM 10.-12. september er ikke av samme kaliber. Men Jakob Ingebrigtsen står høyt i kurs, i likhet med i fjor da mesterskapet gikk i Bergen. Årets NM er, som NM i fjor, flyttet fra en tidligere dato, derfor krasjer det med Diamond League-finalen – og derfor legges NM-programmet til rette for Norges OL-gullvinner på 1500 meter.

Han slipper å haste fra Gardermoen til Kristiansand for å rekke kvalifiseringsheatet fredag kveld, og går rett inn i finalefeltet lørdag kveld som 13. «kvalifiserte» – uttrykt slik i arrangørens siste oppdatering mandag: «12 løpere går videre til finalen fra førsøksheatene. Jakob Ingebrigtsen får en ekstra plass som 13. mann i finalen uten å løpe forsøk.»

Jakob Ingebrigtsen doblet med 1500 meter og 800 meter i NM i fjor, og ble sammen med Amalie Iuel - som løp 400 meter hekk - tildelt kongepokalen.

Karsten Warholm, Amalie Iuel og Karoline Bjerkeli Grøvdal skal også løpe i Zürich. Bjerkeli Grøvdal kom med i 5000-finalefeltet onsdag etter at et par opprinnelige kvalifiserte trakk seg. 400-meteren som Iuel skal løpe torsdag kveld er ikke inkludert i finale- og pengebonusprogrammet. Det er selvsagt Warholms 400 meter hekk senere torsdag kveld, der han i kampen om førstepremien 260.000 kroner møter blant andre OL-bronsevinner Alison dos Santos fra Brasil.

Erkerivalen Rai Benjamin fra USA stiller ikke til start.

Det oppsto en del NM-støy rundt Amalie Iuel i fjor da hun og Karsten Warholm løp i et Diamond League-stevne i Roma, kom sent til Bergen og hun på bakgrunn av smittevernreglene «slapp» å løpe innledende heat på 400 meter hekk. Denne gangen har arrangøren satt opp to heat på 400 meter (flatt) fredag ettermiddag, der det første vil bestå av de åtte beste.

Et rent finaleløp utgår. Løperen med beste tid - fra de to heatene - vinner NM-gull. Warholm og Iuel kommer fra Zürich til Kristiansand samme dag, løper til arrangørens glede 400 meter flatt, for så dagen etter å reise til Berlin og starte i det store ISTAF-stevnet på Olympiastadion søndag.

Karoline Bjerkeli Grøvdal skal løpe 5000 meter i NRK-viste NM fredag ettermiddag og 1500 meter i Berlin søndag. Hun satte personlig rekord med 14.43,26 på 5000 meter i Brüssels Diamond League-stevne fredag.