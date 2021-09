Målforskjellen kan avgjøre Solbakkens VM-skjebne: - Vi mangler tre-fire mål

ULLEVAAL (VG) Målforskjellen kan bli avgjørende for om Norge kommer seg til VM. Da passer det dårlig at Ståle Solbakkens menn har sløst med sjansene.

HÅNDTERTE LATVIA: Ståle Solbakken og Erling Braut Haaland hilser idet Haaland tas av banen i lørdagens oppgjør mot Latvia.

Norge dominerte og skapte et tosifret antall sjanser i lørdagens 2–0-seier over Latvia.

Det betyr at gruppeseieren - plassen som gir direkte VM-plass - først og fremst står mellom Tyrkia (11 poeng), Nederland (10 poeng) og Norge (10 poeng).

I VM-kvaliken teller den totale målforskjellen i gruppa foran ting som innbyrdes oppgjør. Halvveis inn i kvaliken har Tyrkia +8 i målforskjell, Nederland + 11 og Norge + 3.

– Er du bekymret?

– Det kan du si, men vi har hatt dårlig uttelling. Mot Gibraltar hadde vi 12–13 sjanser og scoret tre mål. I går hadde vi elleve sjanser og scoret to. Vi mangler tre-fire mål, oppsummerer Solbakken.

Tirsdag er Gibraltar motstander på Ullevaal i VM-kvaliken. Kampstart er klokken 20.45. Samtidig møtes Nederland og Tyrkia i Amsterdam.

Solbakken mener Norge må være tålmodige mot Gibraltar.

- Det kommer aldri noe godt av å gå ut og prøve å forsere ting. Det må komme naturlig. Vi må fortsette å skape så mange sjanser mot Latvia og Gibraltar to ganger til, så får vi se om det ser annerledes ut, sier landslagssjefen.

På spørsmål om han vil spare Morten Thorsby, Stefan Strandberg, Mohamed Elyounoussi eller Martin Ødegaard mot Gibraltar, fordi gult kort her betyr at de må stå over Tyrkia-kampen, svarer Solbakken:

– Vi har snakket om det, men vi har ikke konkludert. Noen av de fire vil helt sikkert starte.

– Er ikke det å gamble med Tyrkia-kampen? fikk han spørsmål om fra NRK.

– Det er en balansegang med det vi snakket om, målforskjellen. Først og fremst må vi prøve å vinne kampen. Hvis vi får det i vår gate, skal vi se om vi klarer å score noen flere mål enn vi har gjort. Men først og fremst vinne kampen.

Uavgjort mellom Nederland og Tyrkia vil sende Norge til tabelltopp - hvis Norge slår Gibraltar. Men på sikt er Solbakken usikker på hva som er drømmeresultatet i Amsterdam.

– Jeg klarer ikke å gi noe godt svar på det, sier han.