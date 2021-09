Meling stemples som detaljfrik: – Han er helt ekstrem

RIGA (VG) BIrger Meling (26) er ikke den som tar mest plass hverken fysisk eller verbalt, men på ett område skiller han seg ut. Det merker noen mer enn andre.

LUR: Birger Meling beskrives som en intelligent fotballspiller som er ekstremt opptatt av detaljer.

– Det tror jeg mest er er Andrew, analytikeren vår. Han sliter ham ut, sier landslagssjef Ståle Solbakken på treningen i Lillestrøm før avreise til Riga.

– Han blir nok plaget litt i løpet av samlingen, ja, gliser Meling på pressekonferansen kvelden før møtet med Latvia.

Venstrebacken er nemlig svært opptatt av detaljer og ønsker å vite mest mulig om motstanderen før kamper.

– Spillere er forskjellige. Han er ekstrem, så du får spørre Andrew hva han synes om Meling.

– Han kan ikke gå forbi ham med computeren før Meling drar tak i ham og skal ha venstre/høyre-finte fra samtlige som har vært innom Nederland siden Robb Rensenbrink spilte venstrekant i 1978-finalen, sier Solbakken – som var i fyr og flamme under den seansen:

– Jeg prøver å få gått gjennom det som har skjedd, så gjelder det å omstille. Nå er det høyresiden til Latvia som skal få gjennomgå, sier Meling.

Norges analytiker er snar med å bekrefte påstanden.

– Han er veldig detaljorientert. Han er en intelligent fotballspiller og ønsker å få ut alt potensial i karrieren sin, sier Andrew Findlay til VG.

Han har en fortid hos blant andre Manchester United, Wolverhampton og FC København, og trekker frem spillere som Nemanja Vidic, Conor Coady og Diogo Jota da VG spør om noen er på nivå med Meling.

– Spillere er veldig forskjellige. Noen trenger noen få, tydelige klipp for at det skal sitte skikkelig, andre vil ha mer og liker å diskutere og stille spørsmål. Vi prøver å sørge for at de har alt de trenger, sier Findlay.

HJERNEN: Andrew Findlay er mannen som skal finne de små promillene her og der.

Flere medier var veldig nysgjerrig på Melings interesse for detaljer, og de fleste spørsmålene på fredagens pressekonferanse handlet om nettopp det.

– Det er nok litt individuelt, men for min del liker jeg å skape noen bilder av hva du kan forvente i løpet av kampen, hvilket mønster de foretrekker og sånne ting.

– Gjermund Åsen fortalte en historie om at du tok med ballnett ut på Lerkendal for å trene på innkast...? spør NRK.

– Gjermund skal få for en god historie, i alle fall. Det handler bare om å bli litt bedre hele veien, enten på treningsfeltet eller analysere det jeg har gjort før. Det er ikke så mye mer enn det, egentlig, sier Meling – og sender et lurt blikk bort til Solbakken.

I VARMEN: Birger Meling later til å være blant de første navnene på blokka når Ståle Solbakken setter opp laget sitt.

Birger Meling er en av Ståle Solbakkens mest betrodde menn. Denne samlingen er det først og fremst Bodø/Glimt-backen Fredrik Bjørkan som utfordrer ham om plassen.

– Det er alltid hyggelig å spille, alltid stort å spille landskamper, så jeg får fortsette med analysebiten. Men det er aldri noen trygghet (på at jeg skal starte), for det er 25 mann som alle vil spille. Jeg har vært på den andre siden, så jeg skal fortsette å levere på klubb- og landslag.

IVRIG: Birger Meling var førstemann ut på treningsfeltet under fredagens økt på Daugava Stadium i Riga.

Birger Meling, som nå er 175 centimeter høy, har selv fortalt at han var 140 centimeter høy og veide 40 kilo da han begynte på videregående.

Han ble stemplet som for liten og avvist i Viking. Stavanger-gutten var innom Middlesbrough før han fikk gjennombruddet sitt i Stabæk. Hva skyldtes det?

– Innkast, skyter Solbakken inn, til latter fra salen.

– Det kan gi motivasjon i å bli avvist, det gjorde det for meg, i alle all, sier Meling.

– Han er blitt veldig trygg i venstreback-rollen, både offensivt og defensivt. Han er energisk og oppofrende, flink til å kombinere og har en god venstrefot, sier Ståle om Melings kvaliteter.