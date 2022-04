Champions League-håpet svinner hen for Manchester United: – Man må nesten gni seg litt i øynene

(Arsenal - Manchester United 3–1) Manchester United var både uheldige og udyktige som ikke fikk med seg noe fra Nord-London i den viktige kampen om en plass blant de fire beste. Ralf Rangnicks menn klarte aldri å slå tilbake etter en real marerittåpning.

FRUSTRASJON: Det var lite som stemte for Manchester United mot Arsenal, til tross for en annenomgang som tilsa at de tilreisende hadde fortjent å få med seg poeng.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Man må nesten gni seg litt i øynene. Kommer det én til har Manchester United sluppet inn 50 baklengs i ligaen hittil. Det er helt ekstreme tall, sa Øyvind Alsaker hos TV 2.

Til sammenligning har ligaleder og byrival Manchester City sluppet inn 20 baklengsmål på 32 serierunder.

Etter en førsteomgang hvor Martin Ødegaard dikterte det aller meste for et sprudlende hjemmelag, slo gjestene imidlertid hardt tilbake og stod for det meste etter hvilen. Men straffebom, flere treff i metallet og en annullert nettkjenning, gjorde at scoringer av Nuno Tavares, Bukayo Saka og en suser fra Granit Xhaka holdt til tre livsviktige poeng for Arsenal.

Seieren sendte Mikel Artetas menn opp på 4.-plassen i Premier League, mens Champions League-håpet til de tilreisende stadig får nye skudd for baugen.

På direkte spørsmål om Champions League-håpet nå er ute for Manchester United, gir manager Ralf Rangnick et heller dystert svar.

– Det er jeg ganske sikker på, ja. Til og med før denne kampen tenkte jeg at det ikke ville være veldig sannsynlig. Etter denne kampen er nok håpet ute, sier tyskeren til BT Sports.

Ifølge statistikkleverandøren OptaJoe er dette første gang siden 1981 at rødtrøyene taper fire strake bortekamper.

– Dette var en stor prestasjon av oss i en kamp som hadde alt. Vi viste kvalitet, samtidig som vi fikk det tøft. Vi må innrømme at vi hadde flaks når vi trengte det. Alt i alt er jeg ekstremt fornøyd, sier Arteta til BT Sports.

Kampens første scoring, og baklengs nummer 49 for sesongen for Manchester United, kom som et stort antall har gjort tidligere i år.

Nemlig som et resultat av slapt og passivt forsvarsspill. Ingen fulgte venstreback Tavares inne i feltet. Dermed fikk portugiseren en enkel oppgave med å sette ballen i det tomme nettet etter en David de Gea-retur.

forrige

fullskjerm neste GJENFORENT: Mange husker nok bildene som rullet verden over da Martin Ødegaard ble byttet inn for nettopp Cristiano Ronaldo til sin Real Madrid-debut i 2015, bare 16 år og 156 dager gammel. Lørdag ettermiddag møttes de to igjen. 1 av 2 Foto: John Walton / Pa Photos

Minutter etter ga Arsenal-keeper Aaron Ramsdale Bruno Fernandes en real gavepakke. Kun en sterk involvering fra midtstopper Gabriel hindret utligning. Omgangens hittil største United-mulighet kom da Diogo Dalot hamret ballen i tverrliggeren fra langt hold.

Så, da halvtimen nærmet seg, hersket det komplett kaos og forvirring på Emirates.

Først regisserte en svært toneangivende Martin Ødegaard en real klassescoring. Med en enorm pasning inn mot Bukayo Saka, som igjen fant målscorer Nkethia, trodde «alle» hjemmelaget hadde doblet ledelsen. VAR viste derimot at spissen befant seg i offside.

Sjekken tok imidlertid uvanlig lang tid. Grunnen var at det eksterne dommerteamet ville sjekke forseelsen i forkant av offsiden, hvor Saka gikk i bakken i duellen inne i feltet med Alex Telles.

Etter mye om og men, og etter sett TV-bildene selv, valgte dommer Craig Pawson å peke på ellevemeteren. Straffesparket ville unggutten Saka ta selv. Briten sendte David de Gea feil vei og sørget kontant for 2–0.

KUNNE JUBLE: Bukayo Saka var i motsetning til Bruno Fernandes skråsikker fra ellevemeteren.

Cristiano Ronaldo var tilbake i elleveren etter tragedien som rammet ham og familien sist helg, da de mistet sin sønn. Etter 34 minutter pekte han opp mot himmelen i det han tente et håp for Manchester United med en sterk redusering.

HEDRET SIN AVDØDE SØNN: Cristiano Ronaldo pekte opp mot himmelen etter å ha redusert til 1–2 på Emirates stadium. Ronaldo og kjæresten Georgina Rodriguez mistet en av tvillingene de ventet sist helg.

Og dramatikken fortsatte etter hvilen. Ti minutter ut i omgangen pekte dommer Pawson igjen på ellevemeteren. Denne gangen blåste han for en hands på målscorer Tavares, som fikk ballen i hånden etter en tett duell inne i feltet.

Bruno Fernandes steppet opp til det som fort kan være et sesongdefinerende øyeblikk. I tilløpet så portugiseren skråsikker ut, men ballen sang i metallet og ut.

United presset hardt på for utligning i de påfølgende minuttene. Ronaldo tverrvendte inne i feltet og satte ballen i nettet, men ble avvinket for en hårfin offside.

Da Diogo Dalot traff metallet for andre gang i kampen, var det lite som tydet på at gjestene hadde marginene med seg denne solfylte ettermiddagen.

Typisk nok smalt det heller i motsatt ende. Granit Zhaka ladet kanonen fra 25 meter og lot det stå til. David de Gea strakk seg så lang som han er, men kunne ingenting gjøre med prosjektilet.

Det var Arsenals ettermiddag i Nord-London.

Publisert Publisert: 23. april 2022 15:24 Oppdatert: 23. april 2022 16:05