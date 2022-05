Graham Hansens stjernestatus i Barcelona: – Fantastisk å spille med

TORINO (VG) Superstjernen Alexia Putellas mener det er en fryd å spille med Caroline Graham Hansen i Barcelona.

fullskjerm neste TENKER LIKT: Caroline Graham Hansen presses her av kaptein Alexia Putellas. Barcelona-helten mener hun og Graham Hansen har samme syn på fotball. 1 av 4 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Lørdag kveld (klokken 19 på NRK) skal Graham Hansen og Barcelona møte Ada Hegerbergs Lyon i drømmefinale i Champions League.

– Det er veldig lett å spille med henne. Hun er en av de beste spillerne i verden. Når hun får ballen, vet hun alltid hva hun skal. Vi er heldige som har henne. Det er fantastisk å spille med henne hver dag. Jeg elsker at vi har samme syn på fotball, svarer Alexia Putellas, Barcelona-kaptein og Gullballen-vinner, på VGs oppfordring om å beskrive Graham Hansen.

20. mai 2019 ble det klart at Graham Hansen skulle fra Wolfsburg til Barcelona. Det skjedde to dager etter at Ada Hegerberg scoret hat trick og sørget for at Lyon vant Champions League-finalen mot Barcelona 4–1.

På tre år har Graham Hansen vunnet lagvenninnenes og supporternes hjerter.

– Hun er blant de beste spillerne i verden. Vi er heldige som har henne på laget. Hun utgjør alltid forskjellen, og jeg håper hun gjør det også på lørdag, sier Irene Paredes, Barcelona-forsvarer og Spania-kaptein, til Goal.

På treningen i solnedgangen på Allianz Stadium fredag kveld viste Graham Hansen flere ganger sin teknikk og offensive trusler i ulike pasnings- og angrepsøvelser.

LEDERSTJERNER: Alexia Putellas og Irene Paredes er kaptein for henholdsvis Barcelona og Spania. Begge roser Caroline Graham Hansen.

Landslagssjef Martin Sjögren synes Graham Hansens kvaliteter med ballen passer Barcelona-kulturen perfekt.

– Caroline har virkelig tatt ytterligere steg denne sesongen og fått veldig stor anerkjennelse for prestasjonene i Barcelona. De er ekstremt glad for å ha henne. Hun har vokst til å bli en av Barcelonas aller viktigste spillere, sier Sjögren og legger til:

– Hun har en X-faktor som de trenger. Hun har hatt en strålende sesong.

fullskjerm neste STOR STJERNE: Caroline Graham Hansen er en yndling blant Barcelona-supporterne. Her fra semifinalen mot Wolfsburg på Camp Nou hvor hun scoret foran 90.000 tilskuere. 1 av 2 Foto: ALBERT GEA / Reuters

Graham Hansen er en av verdens farligste vinger. Særlig spilleforståelsen og driblingene hennes vekker oppsikt i mediene i det fotballgale landet.

«Hennes måte å se fotball på og forstå spillet på er et steg foran. Hun ser alt i høyere hastighet enn resten», skriver journalisten Laia Bonals i den katalanske avisen Ara.

«Hun virker ustoppelig når hun står overfor sin forsvarsspiller og tar nesten alltid den beste avgjørelsen. Hun løfter alltid hodet og finner en ledig spiller. I tillegg til den djevelske driblingen har hun flere ting, skriver sportsavisen AS og peker på forsvarsjobben og god fysikk.

– Hvis hun har dagen vil det være vanskelig for noen å stoppe henne, skriver AS.

fullskjerm neste HÅND I HÅND: Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen sammen under treningsøkt dagen før dagen i Torino. 1 av 2 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

De fleste spår at Syrstad Engen vil starte på benken for de regjerende mesterne. Men Sjögren mener hun skal være fornøyd med sin første sesong i Catalonia.

– Hun har vært gjennom en ganske stor overgang og klart den ganske bra. I Wolfsburg er det mye løping fra boks til boks, mens i Barcelona har hun spilt i en ganske viktig rolle for å få rytmen og balansen i deres spill.