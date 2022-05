Ubeseirede Lillestrøm vant igjen etter Adams-show

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Sarpsborg 1–0) Akor Adams (22) brøytet unna, Ylldren Ibrahimaj (26) skuffet inn ballen – og Lillestrøm har hverken sluppet inn mål på Åråsen eller tapt i Eliteserien så langt.

Etter å ha slitt med uttellingen i 16. mai-kampen, trengte romerikingene halvannen omgang på å få hull på Sarpsborg. Akor Adams hadde løpt, slitt og strukket Sarpsborg-forsvaret hele kvelden og fikk til slutt betalt: Han utnyttet en uoppmerksom Magnar Ødegaard og stormet for n’te gang inn i gjestenes straffefelt.

LSKs ene nyervervelse fant den andre: Ylldren Ibrahimaj sto alene foran mål og kunne enkelt skyve inn scoringen som endte med å være det eneste som skilte det som var to angrepsvillige lag.

– Det ble fortjent til slutt. Jeg synes det er en god eliteseriekamp der to lag har intensjon om å angripe, sier LSK-trener Geir Bakke til Discovery etter kampen.

FEIRET MED FANSEN: Foran 9394 tilskuere kunne Ylldren Ibrahimaj takke Akor Adams for målgivende i 1–0-seieren mot Sarpsborg.

Det første kvarteret var riktignok det meste motsatt. Sarpsborg kom til bortemøtet med en svak gress-statistikk (fem strake tap), men med finstuderte hjemmelekser.

De tok kommandoen umiddelbart, indreløper Tobias Heintz lurte seg stadig inn i den ledige plassen bak Lillestrøm-midtbanen, Jonathan Lindseth dro frem noen fikse kombinasjoner og Anton Salétros skjøt og serverte.

Da lever motstanderen farlig, og hadde høyreback Eirik Wichne forvandlet svenskens lekre gjennomspill til scoring etter sitt smarte løp etter bare fem minutter, kunne det meste blitt annerledes på Åråsen.

Men Mads Hedenstad Christiansen reddet, og etter hvert overtok hjemmelaget. Det hjalp ikke for gjestene at spillsentralen Salétros måtte ut til pause, mest sannsynlig etter skadesmellen han pådro seg i 1. omgang, og tvang sarpetrener Stefan Billborn over på 4–2–3–1.

Men svensken hadde antageligvis lagt merke til at Ifeanyi Mathew vant ball etter ball på midtbanen og at laget hans trengte mer balanse. For LSK dro opp angrep etter angrep ved å vinne ballen høyt. Høyre vingback Eskil Edh headet i stolpen, venstre vingback Vetle Dragsnes skjøt i nettveggen – og at lagkaptein Gjermund Åsen hverken fikk scoring eller målgivende i denne kampen er knapt til å tro.

– Vi er dårlige de første 20 minuttene, men så kjempet vi oss litt inn. Jeg synes at vi totalt vinner fortjent, sier kaptein Åsen til Discovery.

Dommer Tore Hansen fratok ham mest sannsynlig feilaktig 2–0-målet på et frispark som ble skrudd gjennom feltet og stoppet ikke før det suste i nettet på bakre stolpe. Assistenten vinket av Akor Adams for offside, og det var ikke det eneste feilvurderingen derfra:

Sarpsborg-stopper Bjørn Inge Utvik skulle sannsynligvis hatt sitt andre gule kort da han klippet ned Eskil Edh umiddelbart etter pause.

SLAPP UNNA: Her går Lillestrøm-spiller Eskil Edh i bakken etter å ha blitt taklet av Bjørn Inge Utvik.

