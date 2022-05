«Splash Brothers» sendte Warriors til semifinale: – Vanskelig å beskrive

(GS Warriors - Memphis Grizzlies 110–96) Klay Thompson (32) mistet 31 måneder med skade, og trodde karrieren var over. Natt til lørdag sørget han for at Golden State Warriors er ett av fire lag som er igjen i NBA-sluttspillet.

SPESIELL REISE: Klay Thompson var borte fra basketballbanen i over to og et halvt år, men har kommet tilbake med et smell.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det drar seg til i NBA. Golden State Warriors er det første laget som er klare for conference-finalen i vest (eller semifinalen i NBA, om du vil).

De slo Memphis Grizzlies 4-2 i kamper etter at Klay Thompson og Steph Curry – bedre kjent som «Splash brothers» – til sammen scoret 59 poeng natt til lørdag.

– Etter å ha vært gjennom de skadene jeg har hatt så har jeg fått et helt nytt perspektiv, å ha muligheten til å konkurrere på det høyeste nivået, og være et av de siste fire lagene, det er en følelse som er vanskelig å beskrive for å være ærlig, sier Klay Thompson ifølge AP.

Thompson mistet hele 31 måneder med skade før han gjorde comeback denne sesongen.

– Det er faktisk helt utrolig, og det inspirerer meg til å fortsette å gi alt fordi jeg fortsatt har mye basketball foran meg, sier 32-åringen.

Thompson senket hele åtte 3-poengere i kamp seks mot Memphis.

– Jeg elsker disse øyeblikkene. Jeg elsker presset, og jeg elsker å spille basketball på det øverste nivået, sier han.

Med hovedtrener Steve Kerr ute med covid-19 var det Mike Brown som hadde treneransvaret. Han kunne ikke annet enn å la seg imponere av Thompson.

– Det der er Klay. Han forventer å gå ut der å spille utrolig, og da gjør vi det samme, sier han.

Kampen endte 110-96. Memphis måtte som kjent klare seg uten stjernen Ja Morant.

Dette ble en etterlengtet revansj for Warriors, som røk ut i playin-turneringen mot nettopp Memphis i fjor.

Se høydepunktene fra nattens kamper her:

I øst er allerede Miami Heat klare for conference-finalen etter å ha slått ut Philadelphia 76ers. De skal møte vinneren av Boston Celtics og Milwaukee Bucks, som du ser på VG+ Sport søndag kl. 21:30.

Serien mellom Phoenix Suns og Dallas Mavericks er heller ikke avgjort ennå. Der spilles kamp 7 natt til mandag. Den ser du med et kombinert abonnement på VG+ Sport og NBA League Pass.