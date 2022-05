LSKs doble trenersuksess: – Han er som en «first team coach»

LILLESTRØM (VG) Tre lag i Eliteserien, deriblant serieleder Viking, har to sidestilte hovedtrenere. Også Lillestrøm gjør suksess med en slags lederduo på benken.

FELLES TALE: Geir Bakke (til venstre) og Petter Myhre instruerer lagkaptein Gjermund Åsen under kampen mot Aalesund tidligere i vår.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Ja. Det er ikke noe å lure på en gang. Og kanskje vi blir det en gang i fremtiden, svarer Lillestrøm-trener Geir Bakke (52) på spørsmål om han og Petter Myhre (50) i praksis er likestilte LSK-sjefer.

På papiret har Bakke vært hovedtrener og Myhre assistenten siden de gamle lagkameratene fra Strømmens 1990-tallslag gikk sammen om å trene Lillestrøm for to år siden.

Det har fungert bra. Klubben har gått fra Obosligaen i 2020 til å bli nummer fire i fjor, og før lørdagens bortematch mot Sandefjord er serietoer Lillestrøm stadig ubeseiret i ligaen og uten baklengs på de fire første hjemmekampene.

Den fasiten fikk vanligvis sindige Geir Bakke til å by på noen jubelscener utenom det vanlige foran 9394 tilskuere på Åråsen etter 1–0 over Sarpsborg 16. mai. I feiringen tok hovedtreneren hovedrollen, men når han blir spurt om fire seirer og 8–0 på hjemmebane så langt, er han rask med å påpeke at det er Petter Myhre som først og fremst organiserer forsvaret.

– Han gjør veldig mye av den jobben. Han er nesten som en «first team coach», som man opererer med i utlandet. Han er meget dyktig. Om han ikke er et taktisk geni, så er han iallfall en meget fotballklok mann. Flink til å formidle budskapet og jobber mye med avstander både offensivt og defensivt. Og guttene absorberer det, mener Geir Bakke.

– Vi har en god arbeidsfordeling der vi er veldig tydelig på hvem som har hvilke oppgaver. Vi har ingen prestisje i hvem som gjør hva, og det tror jeg er avgjørende for å få en duo til å funke, beskriver Petter Myhre om samarbeidet i Lillestrøms trenerkonstellasjon.

Arbeidsfordelingen er omtrent slik: Myhre styrer mesteparten av treningsøktene, tar mye av analysene og det taktiske. Bakke bruker tid på «man management» og har som oftest «peptalken» i garderoben i forbindelse med kamp. Pluss medieintervjuene. I garderoben i pausen snakker som regel begge.

– Vi gjør mesteparten sammen. All planlegging, taktisk plan, bytting underveis, strategi. Der er vi likestilt, men han har siste ordet, presiserer den mangeårige TV 2-eksperten Petter Myhre.

De er også samstemte om årets Lillestrøm-lag etter syv runder, fem seirer og nest flest poeng i ligaen: De har ikke vist seg fra sin beste side – ennå.

– Vi er vanskelig å slå. Vi hadde en brokete oppkjøring, fikk ikke på plass de spillerne vi ønsket så tidlig som vi ønsket og hadde mye sykdom. Covid og langtidsskader på en del støttespillere. Så vi kom litt skjevt ut i vinter, klarte ikke helt å hente oss inn og hadde fokus på å bli vanskelige å slå i begynnelsen. Få med oss poeng. Spillet har ikke vært like bra som vi har ønsket, men vi har heller ikke vært helt i rute, mener Petter Myhre.

– Vi har mer å gå på. Det er litt artig. Vi slurver litt med ball, vi kan bli mer presise, påpeker Geir Bakke.

Kanarifuglene har fløyet til tabelltoppen med bare Viking (én kamp mer) foran seg. For fem år siden løftet Bakke 16. mai-motstander Sarpsborg inn i tetstriden i Eliteserien. Men midtveis i sesongen solgte østfoldingene sin antatt beste spiller – Anders Trondsen – til gullkonkurrenten Rosenborg.

– Dét skjer ikke. Det er ingen norske klubber som angriper noen av guttene våre, tror Geir Bakke om Lillestrøms 2022-utgave.

Publisert Publisert: 21. mai 2022 12:53