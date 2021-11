Evjen om AZ: – De har sagt nei til alt i to år

DRAMMEN (VG) I 2019 tok Håkon Evjen Eliteserien med storm og ble kåret til både årets spiller og årets unge spiller. Denne sesongen har han flere spilleminutter på U21-landslaget enn han har i AZ Alkmaar.

– Jeg kom til AZ for å spille fotball og ingenting annet, så det er klart det er en kjedelig situasjon, sier Håkon Evjen.

I 2019 storspilte Evjen i Eliteserien i sin første sesong som fast inventar på Kjetil Knutsens Bodø/Glimt. Med 13 mål og 6 målgivende pasninger var han både toppscorer og målpoengkonge for Glimt-laget som karet seg til en annenplass på tabellen den sesongen.

Det ble belønnet med prisdryss som både årets unge spiller og årets spiller i Eliteserien 2019:

PRISDRYSS: Håkon Evjen vant prisen for både årets spiller og årets unge spiller i Eliteserien 2019.

Herjingene på Norges øverste nivå vekket interesse utenfor landegrensene, og den påfølgende vinteren ble Evjen solgt for rekordsum til den nederlandske toppklubben AZ fra Alkmaar.

Men siden den gang har oppoverpilen endret kurs:

– Det har vært mye opp og ned. Kanskje mer ned enn opp, sier Evjen til VG og utdyper:

– Det var et dårlig tidspunkt å dra til utlandet på, ettersom «coronaen» traff med en gang. I tillegg har det vært spillere som skulle bli solgt og som jeg skulle ta over plassen til, men så ble de ikke solgt likevel.

FÅ MINUTTER: Håkon Evjen har ikke fått spilt så mye som han ønsker så langt i sin AZ-karriere.

På sine snart to år i den nederlandske klubben har 21-åringen fra Narvik fått 28 opptredener fordelt på alle turneringer i AZ-trøya, men bare fire kamper fra start.

Denne sesongen har han faktisk flere spilleminutter på U21-landslagets to samlinger enn han har i klubblaget totalt. Men nå kan også plassen i startelleveren hos U21-landslaget være i fare:

– Klubbsituasjonen hans har vært krevende ganske lenge. Samtidig er Evjen en type spiller der den fysiske formen ikke er noe problem. Han er veldig «lett-trent» og like kvikk selv om han spiller 90-minuttere hele tiden eller ikke. Men det handler også litt om rytmen og formen hans – og om valg og teknikk der vi nå merker at han lider litt av å ikke ha fått den utviklingen vi kunne ha fått, mener U21-landslagssjef, Leif Gunnar Smerud.

FINLAND NESTE: Leif Gunnar Smerud og hans spillere tar imot Finland hjemme på Marienlyst Stadion fredag.

– Betyr det at han er på vei ut av startelleveren din?, spør VG.

– Det får vi se. Men det er klart at her er konkurransen stor om plassene, og over tid vil han ikke klare å opprettholde en plass på landslaget vårt hvis han ikke har et visst antall spilleminutt i klubb, svarer Smerud dagen før den VG+Sport-sendte kampen mot Finland.

Et oppgjør som for øvrig blir veldig viktig for Norges U21-landslag dersom de skal kvalifisere seg til U21-EM.

BØR VINNE: Norge U21 og Kroatia U21 slåss i toppen av kvalifiseringsgruppe A.

Retur til Eliteserien?

Etter halvannet år med lite spilletid i Nederland, var det naturlig å se for seg at Evjen muligens ville flytte på seg i sommeren som var. Det skjedde ikke.

– Det har vært litt frem og tilbake med mange forskjellige klubber, erkjenner Evjen som ikke ønsker å gå spesifikt inn på hvem som har snust på den tidligere Bodø/Glimt-spilleren.

– Betyr det at AZ sa nei til andre klubber som ville ha deg?

– Ja. De har troen på meg, og det respekterer jeg. AZ har sagt nei til absolutt alt som har kommet de siste to årene. Men det kommer til et tidspunkt hvor nei ikke er greit nok, for hvis de sier de har troen på meg og vil vise det, så må de nesten begynne å gjøre det, svarer Evjen til VG.

Den venstrebeinte playmakeren er åpen om at han ønsker mer spilletid i tiden som kommer - og at det kan bety at han må ta et nytt steg.

– Det eneste jeg vet er at jeg vil spille fotball, og det har jeg ikke fått så mye sjansen til i AZ.

– Er Eliteserien aktuelt for deg hvis AZ skulle si det var greit at du får gå i januar?

– Ja, jeg har lyst å spille fotball. Så om det blir her i Norge eller i utlandet blir rett og slett spennende å se. Jeg håper selvfølgelig å få spilt i AZ og få bevist hva jeg er god for der. Jeg håper jo det skjer først, men man vet aldri.