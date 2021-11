Tabbekveld sendte Stabæk under streken

SARPSBORG (Sarpsborg 08 – Stabæk 4–1) Etter forrige ukes opptur, sørget kveldens resultater i Sarpsborg og Bergen for at bæringene igjen er under streken.

– Vi må analysere kampen, brette opp ermene og kjempe videre. Vi har fortsatt all mulighet til å snu det her, så det er det enste vi kan gjøre nå, sa Mathis Bolly til Discovery+ etter kampen.

For mens Stabæk ble sendt hjem med 1–4 i sekken av ligaens store formlag, endte det med poengdeling mellom Brann og Rosenborg. Det betyr at Brann for øyeblikket er foran Stabæk på målforskjell, noe som holder til kvalikplass. Mjøndalen er to poeng bak, men spiller først søndag (hjemme mot Viking).

– Høstsesongen vår har vært vanvittig bra. Vi skulle hatt en litt bedre vår og sommer, da hadde det vært fint, sa Sarpsborgs tomålscorer Jonathan Lindseth til Discovery+ etter seieren.

Mathis Bolly tente et ørlite håpfor gjestene ti minutter før slutt, men de kostbare feilene bakover i banen ble avgjørende for Stabæk.

Kampen var bare fem minutter gammel da Stabæk-sisteskanse Marcus Sandberg forærte hjemmelaget ledelsen. Svensken feilberegnet totalt et fremspill mot Eirik Wichne, som enkelt kunne ta seg forbi keeperen. Inne foran målet fant han Jonathan Lindseth, som kunne spasere inn 1–0 – hans femte scoring på de tre siste kampene.

Jonathan Lindseth er brennhet om dagen. Mot Stabæk noterte han seg for to scoringer.

– Vi spiller på oss trøbbel, også misser jeg i bedømmelsen av den. Ballen kom litt fortere enn jeg hadde regnet med, sier Sandberg til Discovery+ om det klønete baklengsmålet.

Vertene fortsatte å presse på, men Stabæk spilte seg etter hvert inn i kampen. Både Fitim Azemi og Fredrik Haugen hadde gode muligheter til å utligne, men Sarpsborg 08 ledet fortsatt 1–0 ved halvtid.

Den kunne og burde fort ha vært større. Ibrahima Kone misbrukte nemlig en enorm mulighet helt på tampen av omgangen.

I pausen la Stabæk-trener Eirik Kjønø om til tre på topp. Han likte mye av det han fikk se før pause, men var på langt nær fornøyd med baklengsmålet.

Det var tydelig at de to trenerne hadde sett samme kamp. Lars Bohinen var ikke tilfreds med det hans mannskap hadde levert.

– Jeg er egentlig ikke fornøyd med noe i denne omgangen, utenom at vi startet bra. Så ga vi initiativet til Stabæk, sa Bohinen i forkant av annenomgang.

Gjestene gikk offensivt til verks etter sidebyttet, men det var hjemmelaget som skapte den første ordentlige muligheten. Brennhete Jonathan Lindseth smalt ballen i stolpen etter 52 minutter. Utover i omgangen så ikke Kjønøs formasjonsendring ut til å utgjøre all verdens forskjell, og hjemmelaget virket å ha grei kontroll.

Mathis Bolly reduserte, men det var ikke nok for gjestene.

Og som om ikke Stabæk ikke allerede hadde fylt opp tabbekvoten, forærte Kasper Pedersen like gjerne 0–2 på gavmildt vis da han rotet bort ballen inne i eget felt. Innbytter Kristian Fardal Opseth lirket ballen i mål etter pasning fra Ole Jørgen Halvorsen. Da var det kvarteret igjen på stadionuret.

Og da tok det også fullstendig fyr. Jonathan Lindseth sørget for 3–0 tre minutter etter, selv om han muligens skulle vært avvinket for offside. Da virket alt håp å være ute for gjestene.

Men så sendte Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen ballen rett i beina til Stabæks Mathis Bolly. Kantspilleren tok ned ballen, før han elegant og følsomt sendte den i nettmaskene – via stolpen fra 25 meter.

Men noen real sluttspurt kom aldri, og i stedet økte hjemmelaget til 4–1 ved Kristian Fardal Opseth, som med det noterte seg for sin andre scoring i kampen.

– Når vi ikke treffer helt og sprekker opp, så slipper vi inn for mange mål. Sånn har det vært i hele år, sa Kjønø etter kampen.

Publisert Publisert: 6. november 2021 19:52 Oppdatert: 6. november 2021 20:18