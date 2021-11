Landslagskeeper Nyland fikk spesialhjelp etter morens bortgang

ULLEVAAL STADION (VG) Samtidig som Ørjan Håskjold Nyland (31) igjen har vært å se mellom stengene på det norske landslaget, har han kjempet en tøff tid utenfor banen.

Norges keeper Ørjan Nyland under en trening med Norges herrelandslag i fotball på Daugava Stadium i Riga.

I et Instagram-innlegg på søndag skriver landslagskeeperen at moren har gått bort etter lengre tids sykdom.

– Dette året har vært det tøffeste i livet mått så langt, spesielt de siste ukene, skriver Nyland i innlegget.

Videre skriver han at det ikke lenger var noen behandling som kunne hjelpe og at hun gikk bort etter Bournemouths 2–0-seier borte mot Reading i slutten av oktober.

– Hun gikk fredfullt bort med min far, bror og familie ved sin side. Jeg vet at du alltid kommer til å være sammen med meg og jeg kommer alltid til å ha deg i hjertet mitt, skriver 31-åringen.

På mandagens pressekonferanse ble Ståle Solbakken spurt om situasjonen.

– Vi har vært i god kontakt med Ørjan gjennom hele dette. Det er en vond sak for oss, for ham og hans familie, men han har sagt at hvis det er et sted han har kunnet slappe av i hele prosessen, så er det på banen, sier Ståle Solbakken.

Sendte spesialhjelp

Landslagssjefen forteller at keepertrener Frode Grodås har vært sammen med Nyland på Sunnmøre slik at han har fått trent «tre-fire økter» samtidig som han har deltatt i begravelse.

– Han tok bussen rett fra Gardermoen til Åråsen, så han er fullt klar til å delta. Alt han har sagt til nå er at han er kjempeklar for å konkurrere om plassen og at han ikke føler at det er noen hindring for at han kan trene og spille kamper.

Det var Ståle Solbakken som foreslo at de hjalp Nyland sportslig, men han forteller at han ikke selv har snakket med 31-åringen.

– Frode har bare sagt at øktene gikk bra, at Ørjan har hatt bra fokus og at han var veldig glad for det initiativet. Det var selvsagt opp til Ørjan. Vi hadde ikke sendt noen opp dit om ikke Ørjan ville det.

Keeperduell

Etter at Nyland forlot nyopprykkede Norwich i sommer gikk turen videre til Championship-klubben Bournemouth.

Så langt denne sesongen har det blitt én ligakamp mot Hull (0–0) og en cupkamp mot gamleklubben Norwich (0–6).

I september fikk han sjansen mellom stengene i 5–1-seieren mot Gibraltar, før han igjen voktet buret da Rosenborg-keeper André Hansen måtte kaste inn håndkleet med skade i de viktige kampene mot Tyrkia (1–1) og Montenegro (2–0) under forrige samling.

Nyland er sammen med Vejle-målvakten Sten Grytebust og nevnte Hansen en av tre keepere som er med til skjebnekampene mot Latvia og Nederland.