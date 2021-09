Solskjær før Champions League sparkes i gang: – Målet er å gå hele veien

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (48) mener han har en tropp som er rustet til å gå hele veien i Champions League.

DAGEN FØR DET SMELLER: Ole Gunnar Solskjær møtte pressen i Bern mandag.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Forrige sesong røk Manchester United ut av gruppespillet i Champions League etter å ha endt bak PSG og RB Leipzig i sin gruppe. Dermed gikk de til Europa League, hvor det ble tap i finalen mot Villarreal.

– Selvfølgelig, svarer Solskjær på spørsmål om de ønsker å komme lenger i Champions League denne sesongen.

Les også Voldtektsanklagen skaper debatt etter Ronaldo-returen: – Klump i magen

Manchester United innleder Champions League-gruppespillet med bortekamp mot sveitsiske Young Boys tirsdag.

– Vi har hatt noen minneverdige kvelder i denne klubben, og det er de største nettene. Målet er å gå hele veien, men vi vet at det kommer til å bli vanskelig. Det er det alltid, men vi har lagt til litt kvalitet, erfaring og ungdommelighet til troppen og forhåpentligvis er vi bedre forberedt for det som kommer.

Alle spillerne som spilte i lørdagens 4–1-seier over Newcastle er med i 22-mannstroppen som har ankommet den sveitsiske hovedstaden Bern, mens Edinson Cavani fremdeles er ute med skade. Solskjær sier han håper å ha spissen tilbake snart.

forrige



fullskjerm neste SVEITS: Ole Gunnar Solskjær like etter landing i den sveitsiske hovedstaden Bern. 1 av 3 Foto: Peter Klaunzer / Keystone

Samtidig er Cristiano Ronaldo klar for sin første Champions League-kamp for Manchester United siden tapet for Barcelona i finalen i mai 2009.

– Det er fantastisk å ha Cristiano hjemme. Jeg tror effekten av det ble vist allerede fra første dag. Erfaringen til Cristiano er fantastisk, han er allerede en legende i klubben, og det er flott å ha ham tilbake. Det er enormt for oss, sier Manchester United-keeper David de Gea under mandagens pressekonferanse.

– Han la seg til venstre ved flere anledninger, han var en kontinuerlig fare i luften (selv om United ikke fikk til så mange innlegg i boksen som man kan tenke seg at Ole Gunnar Solskjær ville likt), han var skarp og våken da han straffet feilen til keeperen på det første målet, og bevegelsene hans i dødballsituasjoner var utmerket, oppsummerer kommentator Gabriele Marcotti i ESPN om Ronaldos Manchester United-comeback mot Newcastle lørdag.

ROSTE RONALDO: David de Gea snakket varmt om Cristiano Ronaldo på pressekonferansen mandag.

De Gea ble også spurt om konkurransen på keeperplass med Dean Henderson, som for tiden kjemper seg tilbake fra skade.

– Jeg har spilt her sammen med mange gode keepere, og vi må alltid kjempe mot hverandre for plassen vår. United vil være ambisiøse å få inn de beste spillerne, så da må vi kjempe for plassen vår, sier den spanske sisteskansen.

Young Boys tok seg videre fra sin Europa League-gruppe forrige sesong, før de røk ut i sekstendelsfinalen mot Ajax. I den sveitsiske ligaen tok de et overlegent seriegull, 31 poeng foran serietoer Basel.

Manchester United og Young Boys møttes sist i Champions League-gruppespillet i 2018/19-sesongen. Den engelske storklubben vant begge kampene den gang.

PS! Oppgjøret mellom Young Boys og Manchester United har avspark klokken 18:45 tirsdag og vises på TV 2 Sport Premium 1. Den andre kampen i gruppen mellom Villarreal og Atalanta spilles kl. 21:00 samme dag.