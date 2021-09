Voldtektsanklagen skaper debatt etter Ronaldo-returen: – Klump i magen

Tidligere Manchester United-spiller Bojan Djordjic (39) forteller at han har delte meninger etter Cristiano Ronaldo (36) sin retur til det engelske storklubben.

COMEBACK: Etter at Cristiano Ronaldo signerte for Manchester United har debatten rundt voldtektssaken satt fart igjen.

– Jeg har hatt blandede følelser med tanke på voldtektsanklagelsen som skjedde for et par år siden. Min første reaksjon var at jeg var overlykkelig. Det var supporteren i meg. Siden har jeg ikke kunne stoppe følelsene mine som mennesket Bojan, sier Bojan Djordjic under Viaplay sin sending på svensk TV før lørdagens kamp mellom Manchester United og Newcastle.

Uttalelsene er gjengitt av svenske Aftonbladet. VG har ikke fått kontakt med Djordjic.

– Jeg synes det er bra at saken diskuteres. Det er mange juridiske ting som er vanskelig å forstå med denne saken, men det er bra at debatten kommer opp. Det er veldig lett at man prater om sånne saker når det ikke gjelder sitt eget lag, men også svenske Manchester United-supportere har sagt at de synes saken er ubehagelig, sier fotballkommentator i Aftonbladet, Johanna Frändén, til VG.

Bakgrunnen for saken starter med at Kathryn Mayorga anklaget Cristiano Ronaldo for å ha voldtatt henne i 2009.

Ronaldo har hele tiden benektet voldtektsanklagene.

PÅ NATTKLUBB: Her er Cristiano Ronaldo og Kathryn Mayorga fotografert på en nattklubb i Las Vegas 12. juni 2009.

De møttes på et utested og så i leilighet 573066 på Palms Hotel i Las Vegas. Det er der Mayorga hevder hun ble voldtatt av Ronaldo, Ronaldo har hele tiden hevdet at samleiet var frivillig.

Høsten 2018 ble Mayorga navngitt i saken for første gang, og i oktober samme år gjenåpnet politiet i Las Vegas saken. I juli 2019 skrev statsadvokaten i Clark County politidistrikt at saken ble henlagt fordi Ronaldo ikke kan bevises skyldig utover enhver rimelig tvil.

«Påstandene om seksuelt overgrep kan ikke bevises. Derfor blir det ikke tatt ut tiltale mot Cristiano Ronaldo», står det i konklusjonen som blant annet ble publisert av Las Vegas-politiet på Twitter.

Sky Sports skrev samtidig at det sivile søksmålet mot Ronaldo fremdeles pågår. Det gjelder den dag i dag, og blir fortsatt behandlet gjennom rettssystemet i delstaten Nevada.

Mayorga uttalte seg i september 2018 for første gang om saken. Hun hevdet at hun i 2009 skrev en avtale og fikk tre millioner kroner av Ronaldo for å være stille om saken.

– Jeg har hatt alvorlige sammenbrudd, og gang på gang klandret voldtekten. Jeg klandrer ham, og jeg klandrer meg selv for å ha signert den avtalen, sa den amerikanske kvinnen til tyske Der Spiegel.

Under Ronaldos comeback som Manchester United-spiller lørdag ble et banner med «#Belive Kathryn Mayorga» fløyet over Old Trafford. Den britiske feministgruppen Level Up hevder å stå bak:

OVER OLD TRAFFORD: Et småfly med banneret «#Belive Kathryn Mayorga» ble fløyet over Manchester Uniteds hjemmebane under Ronaldos retur mot Newcastle lørdag.

– De anklagelsene har vært veldig grove. Vi får se hva som blir sagt når avhørsdokumentene kommer ut. Jeg har en klump i magen når jeg snakker om det, sier Djordjic.

Svenske Djordjic signerte for Manchester United i 1999, men ble aldri noen suksess på Old Trafford. I 2005 ble han solgt til Rangers etter flere utlån under sitt opphold i den engelske storklubben.

Nå er han en anerkjent TV-ekspert.

VG omtalte i november 2018 hvordan Ronaldo har forsøkt å endre forklaring i saken.

Under et intervju med den kjente programlederen Piers Morgan på ITV i september 2019, uttalte Ronaldo følgende om anklagene:

– Jeg vil aldri glemme at 2018 var det vanskeligste i livet mitt. Det de anklaget meg for var veldig vanskelig. Den andre delen av det som gjør meg trist er at de leker med æren din. Det er vanskelig, fordi du har kjæreste, familie og barn.

Ronaldo fortalte også at han hadde blitt flau mens han og kjæresten så en nyhetssending på TV om voldtektsanklagelsen, og at moren hans også tok anklagen tungt.

I sommer returnerte Cristiano Ronaldo til Manchester United, tolv år etter at han forlot klubben. Lørdag spilte han sin første kamp, der han scoret to mål foran et fullsatt Old Trafford:

«En stor dag for en stor klubb, og to nye mål for et fotballidol som ser ut til å sprenge alle grenser igjen og igjen. Et fotballidol som ikke nødvendigvis ser ut til å respektere kvinners grenser», skrev Frändén i Aftonbladet lørdag kveld.

Til VG tar hun et oppgjør med fotballmiljøet rundt slike saker.

– Hvorfor kommer han unna med det i hver klubb? Det sier litt om fotballbransjen. Ronaldo er et symbol på det selv, og det er flere lignende hendelser. Det viser hvor trygg man er som fotballspiller i sånne saker, sier Frändén.

– Jeg synes hele miljøet er bisart. Det er et alfahann-miljø som ikke straffer sånt som dette, og innrammes av at det ikke sies noe hos mange i fotballmiljøet. Ingen vil snakke om temaet.

