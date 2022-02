Mister Paralympics etter påmeldingstabbe: – Et lite sjokk

Om ti dager starter Paralympics. Der trodde langrennsløperen Trygve Toskedal Larsen og Magnus Valø Balchen at de skulle delta for Norge. Så kom kontrabeskjeden.

SKUFFET: Trygve Toskedal Larsen omtaler uttaksfeilen som en gedigen miss.

– Jeg fikk en telefon fra Cato (Zahl Pedersen) på fredag om at det ble gjort en gedigen miss, og at plassen røk. Det var jo rett og slett et lite sjokk, sier Trygve Toskedal Larsen til VG.

49-åringen noterte seg blant annet for en fjerdeplass i det siste verdenscuprennet før Paralympics, og hadde en ambisjon om å kjempe om medaljer i Paralympics, men slik ble det altså ikke.

En feil i kvoteregistreringen gjør at han ikke får muligheten til å delta i Paralympics.

– Ved den siste allokeringsrunden viser det seg at vi har beregnet én utøver for mye på langrennskvoten. Det er mitt ansvar at dette ikke ble avdekket tidligere, og jeg beklager konsekvensene dette får for utøveren, sier Cato Zahl Pedersen, Chef de Mission for den norske troppen i en pressemelding.

16 utøvere skulle opprinnelig ha deltatt for Norge i Paralympics, men det har nå blitt kuttet ned til 14.

BRONSE: Trygve Toskedal Larsen (venstre) har deltatt i to Paralympics tidligere, da begge i kjelke. Her fra 2010, da han var med på det norske laget som tok bronse. De siste årene har han jobbet hardt for å hevde seg i den stående klassen, men nå blir det ikke noe av Paralympics i 2022 for ham.

I samtale med VG, er Toskedal Larsen tydelig skuffet over situasjonen.

– Det skal jo ikke skje. Vi driver og jobber med dette i en fireårsperiode og legger ned alt for å nå målene våre. At det da skal skje en feil inne på OLT som er så dyktige, det skal ikke forekomme. De må gjøre noe med rutinene, slik at dette ikke kan skje igjen, mener han.

I tillegg til at Toskedal Larsen ikke får delta, er også alpinisten Magnus Valø Balchen fjernet fra den norske troppen på grunn av at han ikke hadde internasjonal lisens forrige sesong, opplyser Olympiatoppen i pressemeldingen.

– Det er jo en ganske dum regel. I min situasjon hadde jeg ingen mulighet til å ha internasjonal lisens forrige sesong, for jeg startet med det her i april, sier Valø Balchen til VG.

06.30 på torsdag er det oppmøte på Gardermoen før avreise til Kina, og dermed begynner tiden å renne ut for alpinisten.

– Det er jo en ganske kjip situasjon, men jeg venter selvfølgelig på siste svar. Jeg har et bitte lite håp om å fortsatt være med, men jeg har blitt informert om at det ser vanskelig ut. Det ser tungt ut. Det er kjedelig, sier han.

LEGGER SEG FLAT: Cato Zahl Pedersen beklager situasjonen.

– Dette er en regelhenvisning vi ikke godtar, og saken er påklaget til IPC. Vi avventer en endelig avklaring. Det kan ikke være riktig at utøvere som er gode nok inneværende sesong, ikke får delta i Paralympics fordi de ikke konkurrerte foregående år. Vi gjør det vi kan for å få Magnus til start, sier Zahl Pedersen i pressemeldingen.

Trygve Toskedal Larsen hevder Olympiatoppen tidligere har fått «hint» fra skiforbundet om at Norge ikke hadde like mange kvoteplasser som Olympiatoppen hadde innstilt til for langrennsløperne, men at Olympiatoppen bekreftet at kvoten var korrekt.

– Treneren sender da inn påmeldingen, og så får de i retur fra IPC (Den internasjonale paralympiske komité) at de ikke har så mange plasser. Da begynte det å gå opp noen lys her og der, sier han.

LAGKAMERATENE: Toskedal Larsen (høyre) vil følge med på lagkameratene i Kina. Dit skal Birgit Skarstein (foran fra venstre), Indira Liseth (nummer to foran fra venstre), Ole Martin Lid (ledsager for Thomas Karbøl), Thomas Karbøl (nummer to bak fra venstre) og Vilde Nilsen (nummer tre bak fra venstre).

Toskedal Larsen forteller at Zahl Pedersen var «skikkelig lei seg» da han kom med beskjeden om at Toskedal Larsen ikke fikk dra til Kina.

– Han prøvde ikke å dekke over noe, og var veldig lei seg, sier Toskedal Larsen.

Selv om han aller helst skulle vært med til Paralympics selv, sier han at han nok vil få med seg øvelsene.

– Det er ikke det som frister mest, men hele laget mitt er der nede og skal konkurrere. Jeg har lyst til å følge med på hvordan de gjør det, selv om jeg helst skulle vært der selv. Det blir med en liten bismak, sier han.

Zahl Pedersen og toppidrettssjef Tore Øvrebø har ikke svart på VGs henvendelser tirsdag.