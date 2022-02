Nektes VM-spill: – Skjønner at de er skuffet

OL-sølvvinnerparet Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien vil spille VM i april, men får nei av Norges curlingforbund.

NEDTUR: Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten har vunnet to av to mulige OL-medaljer i curling. Den siste - sølvmedaljen - i Beijing for snaut tre uker siden. Curlingforbundet mener imidlertid det er lurest å sende et annet mixed double-lag til VM i april.

– Jeg skjønner at de er skuffet, innrømmer generalsekretær og sportssjef Pål Trulsen i curlingforbundet.

For to og en halv uke siden feiret OL-gullvinneren fra 2002 curlingekteparets andre OL-medalje i Beijing. Magnus Nedregotten (31) og Kristin Skaslien (36) vant bronsemedaljen i mixed double i Pyeongchang for fire år siden, denne gangen kunne de juble over sølvmedaljen.

Kommende helg arrangerer Norges curlingforbund kvalifiseringskonkurranse til mixed double-VM i Genève 23. til 30. april. Tre lag er invitert. Men ikke Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien. Det reagerer de kraftig over. Noe Magnus Nedregotten gir klart uttrykk for i en epost til forbundet, landslagstreneren og de involverte lagene tirsdag for to dager siden.

Han avslutter den slik:

«I skrivende stund føles det tungt å ikke få muligheten til å prøve å kvalifisere seg til VM, og jeg håper det er siste gang dette inntreffer. Det frister å legge skoa på hylla å si ja til mesternes mester i stedet. Det kommer jeg allikevel ikke til å gjøre før jeg vet at målene som er satt eventuelt ikke kan nås lenger. Dersom noen av de involverte (lagene eller forbundet) mot formodning skulle være villige til/interessert i at vi deltar allikevel er det bare å si fra. Vi har ingen planer i helgen.»

– Vi er litt irritert. Forbundets strategi er å sende et annet lag for å gi det erfaring. Jeg føler egentlig det er en undergraving av VM som konkurransearena, sier Magnus Nedregotten til VG.

Han tilføyer at han også har gitt Olympiatoppen tydelig beskjed om hva han mener. Curlingekteparet er mottar A-stipend fra Idrettsforbundets toppidrettsorgan. Ifølge Pål Trulsen har Olympiatoppen ikke ment noe om «dette» denne gangen.

Vedtaket om ikke å sende det beste laget til VM ble fattet av forbundsstyret i august i fjor. Han sier også at det, etter et OL, er tradisjon før å gjøre det på denne måten. VM nå har ingen betydning for kvalifiseringen til neste OL.

– Vi pleier alltid å sende et annet lag. Også på herresiden, sier han.

– Er ikke dette å devaluere VM?

– Jo, det kan du jo si. Men VM etter OL blir aldri det samme. Vi gjør det for å gi et annet lag mesterskapserfaring. Vi gjorde det samme etter Pyeongchang, svarer Pål Trulsen.

Konfrontert med at det kan virke rart, svarer han at det på mange måter er det. Samtidig påpeker han at «de» (norsk curling) blir sårbar hvis de bare «har ett lag», og det kan komme til å legge opp. Nedregotten/Skaslien har ennå ikke gitt svar på om de vil fortsette som mixed double-par.

På spørsmål om det vil være dumt hvis denne saken bidrar til at de faktisk gjør det, svarer han at «jo, det er kjempedumt».

Magnus Nedregotten skriver også i eposten til forbundet og de øvrige involverte at det er «problematisk for sporten i sin helhet» å ekskludere et av de beste lagene i verden fra å ha muligheten til å delta i VM.

«Dette er oppmerksomhet sporten vår sårt trenger», påpeker OL-bronse og -sølvvinneren.

Ps! Kristin Skaslien skal spille VM for Norges kvinnelandslag i Prince George i Canada 19.-27. mars.