Casper Ruud med tidlig exit – tapte for «marerittmotstanderen»

(Botic van de Zandschulp – Casper Ruud 7–5, 6–1) Casper Ruud gikk på et svært bittert nederlag mot Botic van de Zandschulp i US Open i fjor. Fredag gjentok overraskelsen seg i ATP 250-turneringen BMW Open.

Dermed er Botic van de Zandschulp i ferd med å bli en aldri så liten marerittmotstander for det norske tennisesset.

Tidligere US Open-vinner Mats Wilander beskrev Ruuds nederlag i 2021 som «et stort tap» overfor VG.

Denne gangen seilet Ruud opp som en favoritt til å ta tittelen i München. I stedet tapte han altså med settsifrene 5–7, 1–6.

VG-kommentator Sverre Krogh Sundbø mener kampen vitner om en Ruud som for øyeblikket spiller uten selvtillit.

– Det føles som et lite paradoks og antiklimaks at Casper kommer fra en så sterk avslutning på hardcourt, for så å slite med å finne rytmen på grusen. Det er en fin indikasjon på hvor små marginer det er i denne sporten. Er man ikke påskrudd, faller man fryktelig fort på dette nivået, sier Sundbø.

FRUSTRERT: Casper Ruud fant aldri rytmen i kvartfinalen mot Botic van de Zandschulp.

– Mange upressede feil

Fra start til slutt var det en Ruud som slet med å finne rytmen på grusen i München. Allerede i sitt andre og fjerde servegame ga nordmannen bort breakballer til van de Zandschulp, men reddet seg inn igjen.

– Han har gjort for mange upressede feil i de vekslingene han har hatt det største initiativet. Det føles fryktelig urettferdig, men han har ikke tatt skade av det ennå, kommenterte Sundbø.

Dessverre for Ruud var det et spørsmål om tid.

På stillingen 5–5 klarte nemlig ikke nordmannen å holde unna lenger. Van de Zandschulp brøt og vant til slutt åpningssettet 7–5.

– Under pari

Ruud var svært frustrert på tampen av åpningssettet, og det så ut som det fortsatt kokte i topplokket til nordmannen i starten av det andre.

Det ble ikke bedre av at van de Zandschulp brøt nordmannen igjen på stillingen 1–1.

– Van de Zandschulp spiller veldig god tennis for øyeblikket, kombinert med en Casper Ruud under pari. Det er en dårlig kombo, sa Krogh Sundbø.

Nederlenderen fortsatte storspillet og brøt igjen til 4–1 like etter. Derfra og ut var det ingen vei tilbake for Ruud.