Glimt-suksessen kan føre til at NFF må flytte cupfinalen – nå venter hardkjør i april

(Bodø/Glimt - Lillestrøm 4–1) Etter å ha sikret semifinaleplassen i cupen på overlegent vis, viser terminlisten at Bodø/Glimt står overfor ni kamper på 27 dager i april.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Etter det imponerende avansementet i Europa Conference League mot nederlandske AZ torsdag (4–3 sammenlagt), snudde de 0–1 til 4–1-seier mot Lillestrøm i cupens kvartfinale søndag kveld.

Det betyr at semifinalen flyttes til 21. april. Den opprinnelige datoen, 6. april, blir dagen før den første av to kvartfinalekamper mot Roma i europacupen. Og skulle Kjetil Knutsen igjen utklasse José Mourinho over to matcher, blir semifinalen i Europa bare to dager før den norske cupfinalen. Det betyr at også den må flyttes, hvis Glimt går til finalen.

– Vi må se på løsninger da, ja. Er i Bodø nå og har god dialog om NM og europacup, opplyser arrangementssjef Rune Pedersen i Norges Fotballforbund til VG.

– Går det an å skyve cupfinalen én dag?

– Det kan bli aktuelt, svarer Pedersen.

Fakta Slik blir semifinalene 6. april: Molde – Strømsgodset 21. april: Bodø/Glimt – Viking Les mer

Europa-suksessen til Bodø/Glimt har ført til terminlistekrøll for Norges Fotballforbund. Blant annet ble cupkampen mot Aalesund aldri spilt på skikkelig vis. Glimt fikk walkover og ble idømt 3–0-seier da kampen ikke lot seg flytte til noe som passet begge lag, og NFF innrømmet at de ikke hadde tatt høyde i planleggingen for at Bodø/Glimt skulle ta seg videre mot Celtic i Europa.

– Vi var kanskje ikke godt nok forberedt. Vi var innom det i fjor og tenkte at vi skulle løse det innenfor terminlisten, sier Pedersen.

Også i Eliteserien blir det forskyvninger. Kampen mot Sandefjord i andre runde er flyttet én dag, fra lørdag 9. til søndag 10. april, mellom de to kvartfinalekampene mot Roma.

– Det er et puslespill og en kabal. Det er bare å se på datoene, det er veldig tettpakket og krevende. I visse perioder må de forvente tre kamper i uken, og andre lag må akseptere at kamper blir flyttet, sier Pedersen – og legger til at det er en felles forståelse og strategi i norsk fotball at norske lag skal gjøre det så godt som mulig i Europa.

HELT PÅ ET GLIMT: Elias Kristoffersen Hagen ble satt inn ved pause og brukte bare åtte minutter på å score mot Lillestrøm.

Mot fjorårets seriefirer Lillestrøm kom Glimt under 0–1 på Aspmyra etter en lekker enkeltmannsprestasjon av Vetle Dragsnes. Lillestrøms venstre vingback rundlurte Sigurd Kvile og klinket ballen i korthjørnet bak Nikita Haikin.

Etter et vedvarende Glimt-press kom utligningen ved Runar Espejord. Men spørsmålet er om Lillestrøm skulle hatt straffe da Lars Ranger gikk i bakken innenfor 16-meteren i duell Brice Wembangomo rett før pause.

I 2. omgang var det derimot ingen tvil. Glimt fylte på med angrep og goaler, slik de gjerne gjør på Aspmyra. Først trillet innbytter Elias K. Hagen sikkert inn 2–1 på pasning fra Amahl Pellegrino. Sistnevnte skrudde inn en signaturscoring tre minutter før slutt, før en annen innbytter – spissen Victor Boniface – klinket inn det fjerde fra distanse.

– Alt er de bedre enn oss på. Det er tungt å erkjenne at vi er så langt etter, innrømmer Lillestrøm-trener Geir Bakke overfor NRK.

Kjetil Knutsen gjorde tre bytter fra elleveren som startet 120-minutteren mot AZ torsdag – relativt mye til Glimt-treneren å være. Men nevnte Elias K. Hagen og veteranen Ulrik Saltnes kom altså på banen i 2. omgang. Saltnes bidro med målgivende på Pellegrinos fulltreffer.

– Vi visste vi måtte grave dypt for å gjøre en ordentlig jobb. Det gjør vi veldig godt, sier Runar Espejord til statskanalen.

Fakta Slik er Bodø/Glimts terminliste 3. april: Rosenborg, Eliteserien 7. april: Roma, første kvartfinale European Conference League 10. april: Sandefjord, Eliteserien 14. april: Roma, andre kvartfinale European Conference League 18. april: Vålerenga, Eliteserien 21. april: Semifinale i NM 24. april: Viking, Eliteserien 28. april: Eventuell første semifinale European Conference League 30. april: Eventuell cupfinale 5. mai: Eventuell andre semifinale European Conference League 8. mai: Lillestrøm, Eliteserien 25. mai: Eventuell finale European Conference League Les mer

Publisert Publisert: 20. mars 2022 21:52 Oppdatert: 20. mars 2022 22:32