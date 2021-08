Seiersrekken til Ruud brutt – tapte mot verdenstreeren

(Stefanos Tsitsipas – Casper Ruud 6–1, 6–4) Etter 13 strake seirer sa det stopp for Casper Ruud (22). I møte med Stefanos Tsitsipas (23) våknet han i det andre settet etter å ha blitt utklasset i det første, men han måtte til slutt gi tapt for verdenstreeren.

For første gang var Casper Ruud klar for en kvartfinale i en Masters 1000-turnering, men 22-åringen var sjanseløs i kampen mot verdenstreer Stefanos Tsitsipas.

Grekeren vant de fem første gamene i kampen og til slutt settet 6–1.

I det andre settet ble det jevnere og Ruud fikk muligheten til å bryte Tsitsipas’ serve i grekerens første servegame. Tsitsipas reddet seg inn og de to fulgte hverandre tett, men på stillingen 4–4 brøt Tsitsipas serven til Ruud. På stillingen 5–4 kunne Tsitsipas dermed serve hjem seieren. Grekeren leverte varene og vant det andre settet, og dermed kampen, 6–4.

– Det er veldig fint å kunne prestere på et slikt nivå. Å spille mot en spiller som ham, som får hver eneste ball tilbake i spill, er alltid veldig utfordrende. Du må være veldig konsentrert for å få mest mulig ut av kampen, sier Tsitsipas i et intervju vist på Eurosport Norge og Discovery+.

Tsitsipas tapte mot nettopp Ruud i Madrid tidligere i år.

– Jeg lærte mye fra den kampen. Den type kamper lærer meg alltid mye for tiden fremover, sier grekeren.

Ruud har vært i strålende form de siste månedene og vant tre ATP 250-turneringer på rad i løpet av tre uker i juli.

Han tok med seg den gode formen inn til hardcourt-sesongen, men Stefanos Tsitsipas ble altså en for stor utfordring for nordmannen, som med det tapte sin første singlekamp siden han røk ut av Wimbledon 30. juni. Ruud hadde vunnet 13 kamper på rad før tapet mot Tsitsipas.

KOM TIL KORT: Casper Ruud måtte se seg slått av Stefanos Tsitsipas.

Hadde han vunnet, ville det vært Ruuds 100. seier på ATP-touren i karrieren, men han blir nå stående med 99 seirer. Ruud har denne sesongen vunnet hele 37 kamper (og tapt 10). Kun Tsitsipas (45 seirer, 12 tap) og Novak Djokovic (38 seirer, 5 tap) har vunnet flere kamper enn Ruud denne sesongen.

Da skal det nevnes at Ruud har spilt flere mindre turneringer enn flere av de andre verdensstjernene.

Fakta Flest seirer på ATP-touren i 2021 1. Stefanos Tsitsipas: 45 seirer, 12 tap

2. Novak Djokovic: 38 seirer, 5 tap

3. Casper Ruud: 37 seirer, 10 tap

4. Andrej Rubljov: 37 seirer, 13 tap

5. Cameron Norrie: 37 seirer, 17 tap

6. Daniil Medvedev: 33 seirer, 9 tap

7. Alexander Zverev: 33 seirer, 11 tap

8. Matteo Berrettini: 32 seirer, 7 tap

9. Jannik Sinner: 29 seirer, 15 tap

10. Pablo Carreño Busta: 28 seirer, 10 tap Les mer

Casper Ruud slo Stefanos Tsitsipas i strake sett under Masters 1000-turneringen i Madrid tidligere i år, en seier pappa Christian Ruud kalte sønnens største seier i karrieren.

Greske Tsitsipas var da rangert som nummer fem i verden, men har siden klatret helt opp til tredjeplass, blant annet etter at han tok seg til finalen i French Open, hvor han tapte i fem sett mot Novak Djokovic.

Ruud har selv gjort rankingbyks de siste månedene, og er oppe på tolvteplass i verden før ukens Masters 1000-turnering i Toronto.

Til tross for at det ble tap i kvartfinalen, ligger Ruud an til å klatre opp til en ellevteplass på verdensrankingen – noe som vil nordmannens beste plassering i karrieren. Neste uke skal Ruud spille Masters 1000-turneringen i Cincinnati, mens sesongens siste Grand Slam-turnering, US Open starter 30. august.

BURSDAG PÅ TORSDAG: Stefanos Tsitsipas fylte 23 år torsdag og fikk en kake i forbindelse med bursdagen i forkant av torsdagens åttedelsfinale.