Linnes klar for Molde på langtidskontrakt: – En stor signering

Samme dag som regjerende mester Bodø/Glimt sikrer ny venstreving, forsterker serieleder Molde på høyreback. Landslagsspiller Martin Linnes (29) er tilbake i klubben.

TIL MOLDE: Martin Linnes.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter Molde på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag, der trener Erling Moe viser frem drakten med nummer 21 på ryggen. Høyrebacken går dermed tilbake til klubben han spilte i før han dro til Galatasaray i januar 2016. Han rakk å bli både serie- og cupmester i de fire sesongene han spilte i forrige Molde-periode.

– Dette er en stor signering for Molde Fotballklubb, fastslår administrerende direktør Ole Erik Stavrum og opplyser at Linnes har signert på en kontrakt ut 2025-sesongen, altså fire og et halvt år.

– Vi trodde ikke vi skulle få tilbake Martin nå. Det gikk heldigvis i boks. Han er hentet tilbake for å være en læremester i gruppen, en bærebjelke, sier Erling Moe.

– Gjennom sommeren har jeg følt meg veldig ønsket i Molde, begrunner Linnes.

Vi oppdaterer saken!

Publisert Publisert: 17. august 2021 13:59