Tvillinger kjemper om samme VM-plass for Norge

Lotta og Tiril Udnes Weng (24) ønsker begge å gå stafetten for Norge under VM i Tyskland i mars. Trolig får maksimalt en av dem oppfylt drømmen.

KONKURRENTER: Tiril og Lotta Udnes Weng er søstre og utfordrere. Foto: Terje Pedersen, NTB

– Ja, vi prater sammen om det. Den kampen er vi begge klare for å ta, forteller Tiril Udnes Weng til VG.

Under VM i Seefeld i 2019 tapte Norge gullkampen til Sverige etter at Frida Karlsson spurtslo Therese Johaug (32). Sistnevnte ble overraskende satt til å gå sisteetappen.

I Oberstdorf vil de norske damene ha revansj. Det blir med minst to nye utøvere på laget. Mens Johaug og Heidi Weng (29) er selvskrevne igjen, har Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) lagt opp og Ingvild Flugstad Østberg (30) tatt pause fra konkurranser.

Helene Marie Fossesholm (19) er ventet å ta en av plassene på laget, mens det er åpent om den fjerde.

Motivert Falla

Maiken Caspersen Falla (30) har et sterkt ønske om å representere Norge på en ny stafett. Hun fikk gå i Finland i 2017 og bidro da til gull, men ble vraket i Seefeld.

Nå håper hun å holde seg frisk og være i form til VM.

– Det er barndomsdrømmen å gå en stafett for Norge. Jeg har gjort det før, i Lahti, og det var innmari gøy. Jeg har lyst til å gå den første eller siste etappen. Der har jeg fordelen med farten min. Jeg vil si jeg er en veldig trygg førsteløper. Det er ikke mange som har så god erfaring i tette felt som meg. Også en siste etappe vil passe meg bra. Hvis jeg får den, tar jeg den med glede, forteller Falla til VG.

TILBAKE: Caspersen Falla jobber hardt for å komme i toppform etter to måneder med en kropp som ikke responderte som ønsket på hverken trening eller hvile. Foto: Geir Olsen, NTB

Tvillingkamp

To av utfordrerne er Weng-søstrene.

– Før sesongen hadde jeg ikke tenkt at det var aktuelt. Nå er det ganske åpent. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å være med i diskusjonen, sier Lotta Udnes Weng til VG.

– Hvordan hadde det vært å gå en stafett for Norge i et VM?

– Det hadde vært både en drøm og et mareritt - tror jeg, sier hun og ler.

– Det har vært et mål hele livet å få gå stafett for Norge. Det hadde vært en veldig stor opptur, forteller 24-åringen.

Hun knuste konkurrentene under sesongåpningen på Beitostølen og vant sprinten mot Ane Appelkvist Stenseth (25) og Anna Svendsen (30). Kristine Stavås Skistad (21) røk da ut i semifinalen, mens Falla ikke deltok på grunn av sykdom.

Lotta Udnes Weng ble også beste norske kvinne under verdenscupsprinten i finske Ruka helgen etterpå med en 4. plass.

VANT: Lotta Udnes Weng parkerte konkurrentene under sprinten på Beitostølen i november. Foto: Geir Olsen, NTB

Søsteren Tiril beskriver på sin side sin egen sesongstart som litt under forventning.

– Jeg har gått noen bra prologer som viser at jeg har fart i kroppen og et bra distanserenn som viser at jeg går litt fortere enn i fjor. Det er det jeg har tatt med meg som det mest positive.

– Hva ønsker du å oppnå med sesongen?

– Hovedmålet er å få gå sprinten i VM. Jeg er i utvikling og vil forbedre meg. Det er det jeg ønsker, og det håper jeg at resultatene vil vise.

– Hvordan ser du på sjansen for å gå stafetten?

– Jeg ser at det er muligheter der. Det hadde vært kult. Det har vært en drøm helt siden barndommen for meg. Jeg ser at jeg kan gjøre en god etappe der, men det er det andre også som kan. Det blir spennende å se hvem det blir. Jeg tenker førsteetappen hadde passet meg best.

STÅR FOR UTTAKET: Landslagstrener Ole Morten Iversen er i gang med kartleggingen av stafettkandidatene. Foto: Terje Pedersen, NTB

– Vi tenker på stafetten

Landslagstrener Ole Morten Iversen bekrefter samtidig at de norske sjefene har startet kartleggingen for stafetten om drøye to måneder.

– Du har rett: Vi tenker på stafetten. Den betyr mye for oss og er med i vurderingen hele tiden. Vi er trygge på tre stykker som har skilt seg ut, og skal finne den fjerde damen som vi har mest tro på når den tid kommer. Etappefordelingen blir også en vurdering når vi har løperne på plass, sier Iversen til VG.

Publisert Publisert: 20. desember 2020 09:48

