Godset ydmyket AaFK – tok viktige poeng i nedrykksstriden

(AaFK – Strømsgodset 1–4) Et motivert bortelag, en 20-åring i scoringsform, litt parodisk forsvarsspill – og du har ingrediensene til en komfortabel Godset-seier.

– Jeg er stolt av guttene. Vi hadde kniven på strupen. Da er første steg å vinne her, sa en strålende fornøyd Strømsgodset-trener, Henrik Pedersen, til Eurosport etter kampen.

De har to kamper igjen av sesongen og satte press på motstanderne i nedrykksstriden med tre poeng i Ålesund. AaFK har allerede rykket ned.

– Oppsummerer vel sesongen greit. Vi er mentalt utkjørt nå. Vi åpner bra, men slipper inn slike mål vi har gjort hele sesongen. Da blir det totalkollaps til slutt, sa midtstopper Jonas Grønner til kanalen.

Tordnet mot AaFK

Født i 2000, bare 20 år gammel, har Johan Hove tatt Eliteserien med storm denne sesongen. Fra midtbanen bikket talentet ti ligamål da han sikkert sendte gjestene i ledelsen mot AaFK i første omgang.

Scoringen kom etter svakt forsvarsspill av hjemmelaget. AaFK forsøkte å spille seg ut bakfra, men da Simen Bolkan Nordli hoppet over ballen – var det i stedet en motspiller som ventet bak ham. En rask pasning opp til Lars Jørgen Salvesen, en flikk videre til Hove – og 0–1 til Godset.

AaFKs skjødesløse spill fikk Eurosports ekspert Joacim Jonsson til å reagere kraftig.

– Det er stygt å si, men det ser ut som de gir faen, tordnet svensken i kanalens studio.

Jonsson mener opptreden er respektløs overfor lagene som fremdeles kjemper i nedrykksstriden, med mulighet til å holde seg i Eliteserien.

– Det er et lag som spiller uten konsekvenser. De har et ansvar overfor de andre lagene. De fortsetter å spille med den samme hodeløse taktikken som mot Brann. De må skjerpe seg! Jeg blir forbannet, fortsatte fotballeksperten.

– Det ser latterlig ut, supplerte Bernt Hulsker.

FEIRING: Godset-spillerne fikk mye å juble for i Ålesund onsdag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Komisk baklengs

Color Line Stadion er fryktet grunn for Strømsgodset. På elleve kamper på øverste nivå, har drammensklubben bare én gang tatt med seg full pot hjem fra Ålesund.

Mot nedrykksklare AaFK, var mulighetene sjeldent gode onsdag kveld. For gjestene hadde alt å spille for. Godset er et av flere lag som kjemper om å unngå nedrykk eller kvalifisering.

Men det var AaFK som åpnet klart best og hadde flere farligheter før Hoves viktige scoring.

Godset tok mer og mer over utover i omgangen – en trend som fortsatte etter pause. Bare to minutter etter sidebytte doblet de ledelsen.

Et innlegg fra Lars-Christopher Vilsvik skapte forvirring hos AaFK. Daan Klinkenberg sto klar til å heade unna, men bak ropte keeper Enock Mwimba Mawete at han hadde kontroll. Han klarte imidlertid ikke å fange ballen, som snek seg mellom bena hans og inn i mål.

– Forsvarsspillet til AaFK er på høyde med enhver tragisk komedie, skrev Eurosports Kenneth Fredheim på Twitter.

Noen minutter senere punkterte Lars Jørgen Salvesen kampen. Et langt innlegg fra navnebror Vilsvik, fant veien til spissens hode. Umarkert styrte han ballen sikkert i hjørnet.

Men scoringsfesten var på ingen måte over. To Godset-spillere gikk i bakken etter sammenstøt med AaFKs keeper – den ene med en hodeskade. Spillet fortsatte imidlertid, og Duplexe Tchamba banket inn kveldens fjerde. Først da blåse dommeren av spillet, men etter litt konferering med assistentdommeren, ble målet stående.

Ett lyspunkt for AaFK: Markus Karlsbakk - innbytter og lokal unggutt - reduserte til 1–4 med et velplassert skudd før slutt.

