Andre klubber blir ikke med på Fagermos Glimt-nekt

Både Tromsø og Odd har avtalt å møte seriemester Bodø/Glimt før den planlagte sesongstarten i mai – og garanterer at de kommer til treningskampene.

GAMLE KJENTE: Dag-Eilev Fagermo og Jan Frode Nornes hadde mange år sammen i Odd. I fjor møttes de som trener for hvert sitt lag. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Klubbene gjør dermed ikke som Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo har bestemt seg for: Han avlyste en treningskamp mot seriemesteren for å plassere Bodø/Glimt i norsk fotballs skammekrok.

Bakgrunnen er at Glimt som eneste av toppklubbene har valgt å kjøre en oppkjøringsleir med treninger og treningskamper i Spania. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser utenlands som ikke er «strengt nødvendige» frem til 15. april, og nordlendingene vurderte det til at sitt fotballopphold på Marbella var viktig nok.

Det har ingen andre norske toppklubber gjort. Samtidig har treningskamper vært forbudt i Norge siden 19. februar, og denne uken har syv av 16 lag i Eliteserien fått treningsstopp på grunn av skjerpede coronatiltak i Viken, gamle Vestfold og på Haugalandet.

Derfor mente Fagermo at hvis ingen klubber møtte Bodø/Glimt de siste ukene før seriestart, måtte seriemesteren ta til takke med treningsøkter og internkamper mens de øvrige lagene kom i kampform.

Odd skal etter planen møte Bodø/Glimt siste helgen før seriestart.

– Vi forholder oss til de avtalene som er inngått, sier Odd-trener Jan Frode Nornes, som i fjor erstattet nettopp Fagermo på Skagerak Arena da Vålerenga hentet trenerprofilen til Oslo.

– Hva synes du om å «straffe» Glimt på måten Fagermo foreslår?

– Jeg trenger ikke kommentere hva Vålerenga og andre klubber mener, svarer Nornes.

Tromsøs teammanager Lars Petter Andressen opplyser at de har avtalt treningskamp mot fjorårets seriemester 11. april.

– Vi lar treningskampene som står der, stå. Vi har ikke diskutert noe annet her i klubben, melder Andressen.

Hverken Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen eller teammanager Håvard Sakariassen har besvart VGs henvendelser i denne saken. Til Avisa Nordland sa trener Kjetil Knutsen følgende da det ikke ble noe av Glimts treningskamp i Spania onsdag denne uken:

– Nå er det jo supert at vi mister denne kampen, så får vi utjevnet noe av forspranget vi har opparbeidet oss til nå, meldte Knutsen med klar adresse til Fagermos utspill.

Ifølge avisen fikk Bodø/Glimts gulltrener en tekstmelding fra en trenerkollega i Eliteserien som tilbød seg å stille som motstander i treningskampen den dagen Glimt egentlig skulle møtt Vålerenga.

Dag-Eilev Fagermo er ikke den eneste som har rettet skyts mot Glimt for Spania-turen. Også Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin spurte seg om nordlandsklubben ble premiert for å reise utenlands, samtidig som lagene som oppholdt seg hjemme ble ilagt treningsnekt.

Rosenborg-trener Åge Hareide etterlyser likhet for loven.

– Det er ikke bra for norsk fotball at ting totalt sett er ulikt. Molde får operere i en egen klasse så lenge de er med i Europa. Men for alle andre, også Molde etter Europa-spill, bør det være helt likt. Det handler om fair play, sier Hareide til Adresseavisen.

– Også for Glimt?

– Selvsagt. Det må gjelde alle, svarer han.

Publisert Publisert: 19. mars 2021 10:11

