Golfeksperter: Dette må Hovland og Ventura gjøre for å vinne

Kristoffer Ventura (26) og Viktor Hovland (23) er i angrepsposisjon før den siste runden i ukens parturnering på PGA-touren.

HENGER MED: Viktor Hovland (venstre) og Kristoffer Ventura (høyre) er med i seierskampen. Foto: Stephen Lew / X02835

Publisert Publisert Nå nettopp

Med en god avslutning sørget Hovland og Ventura for at de fremdeles er fullt med i seierskampen i Zurich Classic of New Orleans på PGA-touren. Etter å ha vært i ledelse etter både dag én og to, er de nå på en delt fjerdeplass, to slag bak lederne Charl Schwartzel og Louis Oosthuizen.

– Jeg tror de hadde foretrukket å gå ut med ett slags ledelse, men det er en fin posisjon å være i. De har alt vinne, sier Marius Thorp, Discoverys golfekspert, til VG.

Hovland og Ventura fikk flere gode muligheter underveis på runden, men spesielt de første ni hullene av lørdagens runde ble preget av hullkant ut.

MYE ERFARING SAMMEN: Viasats golfkommentator Joakim Mikkelsen trekker frem det at Hovland og Ventura har spilt mye sammen – og spilt mye foursome i blant annet lag-NM og lag-EM – som nøkkelfaktorer. Foto: Gerald Herbert / AP

Ventura omtalte runden som «litt frustrerende» i intervjusonen etter runden, men 26-åringens birdier på hull 17 og 18 gjør at den norske duoen fremdeles jakter på seieren.

– Jeg føler vi har gjort mye bra og føler at vi kunne vært et par slag bedre. Det er ikke slik at vi begge spiller vår beste golf for å være her oppi her. Vi spiller helt vanlig golf og gjør noen gode birdier. Vi skal spille helt vanlig og så får vi se. Får vi litt flyt på de første hullene, så kan det bli virkelig spennende, sa Hovland i et intervju med Discovery etter runden.

Se Discoverys intervju med den norske duoen under:

Søndagens spilleformat er foursome, hvor spillerne slår annethvert slag på samme ball. Dermed er man også mye mer sårbare for feil, men så langt denne uken har det vært få store feil fra den norske duoen.

– Spesielt hvor bra vi slår fra tee er noe som gir oss mye selvtillit inn mot foursomen. Selv om jeg klarte å slå et par jernslag i vannet i dag, så er det vanskelig å rote det til på denne banen om du er i fairway hele tiden, sa Hovland til PGA-touren etter lørdagens runde.

– Kjedelig golf er bra. Vi har vært gode fra tee denne uken, så det gjør det mye lettere, supplerer Ventura.

Fakta Zurich Classic of New Orleans 80 par deltar i turneringen, hvorav 33 av dem klarte cuten etter to dagers spill. Turneringen spilles i to format. Den første og tredje runden er i fourball (bestball). Begge spillerne spiller da på egen ball som normalt og den beste scoren til de to spillerne på hvert enkelt hull blir tellende som lagets score. Den andre og fjerde runden er i foursome. Paret spiller da annethvert slag på samme ball. Spiller én slår altså ut, spiller to slår det andre slaget, spiller én det tredje slaget og videre helt til ballen er i hullet. På forhånd bestemmer spillerne hvilken spiller som skal ta utslagene på alle partallshullene og hvilken spiller som tar utslagene på alle oddetallshullene. Les mer

Det er også noe Thorp og Viasats golfkommentator Joakim Mikkelsen stiller seg bak.

– Selvtillit fra utslagene er «alfa og omega» i foursome. Hvis du kan være trygg fra tee i foursome og finne fairway, så er det helt essensielt, sier Thorp.

– Det er veldig viktig. Med en finalerunde, hvor presset er enda høyere, så er det et kjempefortrinn at de har vært stabile hele veien. Du kan tillate deg dårlige driver i fourball (torsdagens og lørdagens spilleformat), men i dag går det ikke, sier Mikkelsen om søndagens avsluttende runde.

– De tre nøkkelpunktene blir å sette ballen i spill, være tålmodige og ta mulighetene som kommer. Du må treffe med dagsformen på greenene, sier Thorp.

– Ventura er blant de beste med putteren på hele touren. Hvis han først kommer i gang, så kan han sette alt, sier han videre.

Mikkelsen tror også erfaringen deres med foursome-formatet vil bli viktig.

– De norske guttene er blant de med mest erfaring med denne spilleformen. Det er noe de har spilt i lag-NM og lag-EM. Amerikanerne driver ikke mye med slikt. Det er noe de kan bygge en del på, mener Mikkelsen.

HOCKEYSVEIS: Cameron Smith (til høyre) har blitt kjent for hockeysveisen sin. Før lørdagens runde kom også spillepartner Mark Leishman ut til første utslagssted med en parykk for å matche landsmannens frisyre. Foto: Stephen Lew / X02835

På spørsmålet om hvem han holder som favoritt før den siste runden, velger Thorp å trekke frem de australske publikumsyndlingene Cameron Smith og Mark Leishman.

– De har jo veldig bra momentum. De spilte en knallrunde i går, så hvis jeg skulle holdt en knapp på noen, så vil det være parene som kommer inn med momentum. Jeg blir overrasket hvis det blir avgjort tidlig i dette formatet, sier Thorp.

PS! Turneringen vises på GOLFTV, Eurosport Norge og Discovery+. Hovland og Ventura går ut 19.33 søndag kveld.

Publisert Publisert: 25. april 2021 12:23