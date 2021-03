Minnene fra stafetten som ble legendarisk i Holmenkollen i 1982 lever i beste velgående. Oddvar Brå hadde en av hovedrollene i VM på hjemmebane. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Oddvar Brå er bekymret for skiinteressen: – Gjert Ingebrigtsen og sønnene kan vise vei

Hvor var Oddvar Brå da Aleksandr Bolsjunov brakk staven?

Publisert Publisert Nå nettopp

– Da satt jeg foran TV hjemme på Byåsen og fulgte ivrig med, sier trønderen.

Tirsdag fyller Oddvar Brå 70 år. Han er en skilegende som konkurrerte i seks tiår. Han startet med treski og bambusstaver og fortsatte med glassfiberski og skøyting.

Brå deltok i fem OL, også som flaggbærer. Han er dobbelt verdensmester og vant den uoffisielle verdenscupen sammenlagt tre ganger. Da Aleksandr Bolsjunov brakk staven i siste ski-VM i Oberstdorf, var det naturlig at Brå ble «hentet inn» av pressen.

Han opplevde selv å brekke staven under VM i Holmenkollen i 1982, nettopp i kamp mot russeren Aleksandr Savjalov i en dramatisk stafett. Den endte med delt seier. Episoden ble udødelig: «Hvor var du da Brå brakk staven?»

I 2019 kom sannheten om hva som skjedde under stavbrekket.

forrige





































fullskjerm neste God tone i Holmenkollen i 1982. Russland og Norge tok gull på stafetten i VM og poserte sammen. 1 av 18

Langrennsløperen fra Leik idrettslag i Hølonda konkurrerte i sitt første OL i Sapporo i 1972 og alle år fremover i den virkelige kalde krigens dager mellom Sovjetunionen og Vesten. Nå er det meste snudd opp ned, for Russland er ikke samme maktfaktor i langrennsløypa. Det til tross for at Bolsjunov slo de norske på 15 km så sent som i Sveits sist helg.

Brå slutter aldri å bli engasjert, og det han er mest opptatt av om dagen, er langrennssportens fremtid.

– Jeg er redd for at Norge dominerer så veldig at en del nasjoner og utøvere tenker at det er for langt opp og at det ikke er noen vits i å prøve. Og da går du kanskje over til en idrett der det er kortere vei til verdenstoppen. Jeg er bekymret hvis Norges dominans er med på å ødelegge interessen for en del nasjoner, sier Brå.

Han nevner som eksempel arrangørlandet Tyskland, som satset mye mot sitt eget ski-VM i Oberstdorf.

– På herresiden ble det likevel bare en 14. plass som best. Det er da jeg mener friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen og sønnene kan vise vei.

– På hvilken måte?

– For noen år siden mente vi også at det var uoppnåelig å komme til verdenstoppen i friidrett. Det har Gjert og sønnene vist er mulig. Hvis man går rundt og sier at «dette har vi ingen sjanse til», så klarer vi det i alle fall ikke. Ingebrigtsen ville ikke høre på det øret. Han sier at det er bare å trene godt nok, så ligger mulighetene der.

Brå legger til at Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes har samme holdning.

Les også Gi oss en ny stav!

Kong Olav møter verdensmester Oddvar Brå etter gullet på 15 km i Holmenkollen i 1982. Foto: NTB

Fakta Oddvar Brå Deltok i sitt første friidrettsstevne da han var 10 år i 1961

Var med i sin første langrennskonkurranse vinteren i 1962

I 1968 stilte han i første EM for Norge i langrenn

Har deltatt i 5 OL vært flaggbærer for Norge

Medaljer i VM er to gull, ett individuelt og ett i den legendariske stafetten fra VM i Oslo 1982

Innehaver av Egebergs Ærespris

Har 16 NM-gull i langrenn, 3 NM-gull junior langrenn og syv i friidrett, blant dem 1 gull i terrengløp

Vant sin siste NM-medalje i 1991, sølv i terrengløp

Tok NM-medaljer i fire tiår, 60-, 70-, 80- og 1990-tallet

Mottager av 5 kongepokaler

Fikk med seg 5 seire i Holmenkollen

Vant siste NM-gull, da i skøyting, i 1978

Hadde vært trener for halvparten av de norske langrennsløperne, kvinner og menn, som representerte Norge under OL på Lillehammer i 1994

Det er skrevet 3 bøker om Oddvar Brå. Den siste, av Thor Gotaas i 2018, er solgt i 20.000 eksemplarer

Ansatt som trener- og utviklingskonsulent i Olympiatoppen i 18 år fra 2001 til 2019 Les mer

Brå ble fortvilet

Men hva mener han egentlig om det som skjedde i siste VM? Hva ble feil i oppløpet der Johannes Klæbo og Aleksandr Bolsjunov kjempet om å komme først til mål på femmila?

– Med det samme så jeg ikke at Bolsjunov brakk staven. Det gikk så fort og han tok noen tak med én stav. Da jeg skjønte hva som skjedde, ble jeg litt fortvilet på alle måter. Jeg ville jo at en nordmann skulle vinne, men hvis russerne hadde klart å stake fortere enn Klæbo, hadde det også vært fint for sportens skyld. Han får ikke så mye hjelp av de andre russerne. Han må krige mot mange.

– Men hvem hadde retten på sin side?

– Det jeg skjønner er at Bolsjunov ville være først opp den siste bakken, noe han ikke var på stafetten. Han hadde sett hvordan Klæbo gjorde det der. Lederen prøvde å gå som Klæbo, slik at trønderen ikke skulle komme forbi. Det gjorde russeren perfekt. Klæbo kjørte slik han vanligvis gjør, men kom ikke forbi. Og Bolsjunov hadde lov til å gå utenfor sporet, hvis han ville. Der gikk Klæbo. I kampens hete ble det klabb og babb.

Brå legger til at han ikke kjenner regelverket hundre prosent. Han støtter likevel Klæbo, som mente at Norge skulle trekke anken.

– Det var en grei avgjørelse. Man kan alltid diskutere juryavgjørelser, om du er enig eller uenig, men jeg synes ikke at en slik sak skal bli advokatmat. Hvis det hadde gått enda lenger, og blitt anket til CAS (Den internasjonale voldgiftsretten for sport), kunne det gått år og dag før verdensmesteren ble kåret. Det er ingen tjent med.

Tre legender i Sarpsborg 15. mars 2016 i forbindelse med Kulåssprinten. Finske Juha Mieto (f.v.), Oddvar Brå og Marit Bjørgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Gleder seg til nytt VM

Oddvar Brå ser frem til at Trondheim igjen skal arrangere ski-VM. Det skjer i 2025. Han bor bare 1,5 km fra Granåsen, der det blir start og mål.

– VM den gangen i 1997 ble fantastisk. Jeg kunne ikke drømt om at det skulle bli så vilt i Trondheim tre år etter OL i Lillehammer. Til og med premieutdelingen med flere tusen mennesker i sentrum tok av.

Brå har tro på at byen vil få til et godt mesterskap igjen, og ikke minst at Norge bidrar overfor andre nasjoner, slik at de også får opp nivået.

– For det ville jo være trist hvis det blir færre nasjoner til start. Da har Norge tapt.