Karoline Knotten (25) med sensasjonell norsk pallplass i verdenscupen

Marte Olsbu Røiseland (29) var tilbake i form på sprinten søndag, men kunne ikke utfordre suverene svenske Hanna Öberg (25). Dagens store overraskelse var derimot en norsk kvinne.

OVERRASKET: Karoline Knotten leverte et perfekt løp i Finland, og tok sin første pallplass i karrieren – rett bak Marte Olsbu Røiseland. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Rennet pågår fortsatt, vi oppdaterer artikkelen.

– Nå skulle jeg ønske det ikke var corona og sånn, for jeg har så lyst til å gi en klem til alle! Det var så sykt gøy. Da jeg kom i mål sto Ingrid (Landmark Tandrevold) der og sa «er du klar over at dette kan bli en pallplass?». Jeg bare: «Nei!» forteller en bokstavelig talt hoppende glad Karoline Knotten til NRK etter rennet.

25-åringen, som aldri hadde blitt bedre enn nummer 13 på et individuelt renn i verdenscupen, ble den store snakkisen etter sprinten i Kontiolahti.

Det til tross for at det var en svensk kvinne som herjet, og Marte Olsbu Røiseland leverte et meget solid løp for første gang siden VM.

PALLEN: Marte Olsbu Røiseland kom seg opp på pallen igjen, men hadde ikke sjans til å matche løpet til Hanna Öberg. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYR?N

Røiseland hadde en tung lørdag på standplass i Finland, og NRKs ekspert Ola Lunde kunne også fortelle at VM-dronningen fra Anterselva hadde en forferdelig innskyting før søndagens sprint også.

Men det er noe med at en dårlig generalprøve betyr en god premiere.

For på liggende skyting hamret hun ned alle fem, økte til konkurrentene på mellomrunden, og hadde en god luke før de siste fem blinkene skulle lukkes.

Der var hun feilfri, og Froland-løperen tok en stor ledelse i mål.

Men på et litt senere startnummer kom det en enda raskere svensk kvinne. På 15-kilometeren lørdag tapetserte det svenske laget topp 10-listen med Johanna Skottheim, Elvira Öberg, Linn Persson – og Hanna Öberg.

Søndag var det gullvinneren fra VM i Östersund i 2019 som leverte aller best med ti treff og overlegent best langrennstid. Hanna Öberg herjet med resten av feltet, og knuste Marte Olsbu Røiseland på 2. plass med 24 sekunder.

– Det er utklassing, rett og slett, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

BEST: Ingen var i nærheten av å slå Hanna Öberg. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Men da svenske etter svenske leverte følte Karoline Offigstad Knotten på startnummer 48 at hun måtte redde Norges ære. Som Marte Olsbu Røiseland var hun feilfri på standplass, og fikk skryt for ståendeserien av Lunde på NRK.

– Perfekt gjennomført, rått skutt, sier han.

Les også Slik ble Lægreid skiskyttersensasjon: – Jeg var vel en typisk nerd

Hun klarte å holde på 3. plassen gjennom sisterunden, men ble utfordret av estiske, franske og svenske utøvere med senere startnumre. Hverken Tuuli Tomingas, Chloe Chevalier eller Anna Magnusson klarte dog å toppe den norske 25-åringen, og da kunne hun endelig slippe løs jubelen for sin første pallplass i verdenscupen.

Emilie Kalkenberg gjorde også et av sine beste løp i karrieren, og ligger i skrivende stund på 14. plass. Hennes bestenotering er 15. plass samme sted i fjor.

Publisert Publisert: 29. november 2020 14:49