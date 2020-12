Hvert målpoeng koster Zuccarello en tusenlapp resten av NHL-karrieren: – Veldig givende å ha muligheten

BJØRVIKA (VG) Han er antagelig norsk idretts best betalte utøver, og nå vil Mats Zuccarello (33) bruke enda mer av lønnen på å hjelpe barn i Norge.

TAR NYTT INITIATIV: Mats Zuccarello under et møte VG kort tid før avreise til Minnesota og NHL-sesongen, som det foreløpig er usikkert når vil starte. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Resten av NHL-karrieren – iallfall de fire sesongene som gjenstår med Minnesota Wild – setter han av 1000 kroner for hver scoring eller assist og pumper det inn i sin egen stiftelse. I New York Rangers lå han stort sett på 50 til 60 målpoeng i grunnspillet, mens debutsesongen i Wild bød på 37 målpoeng.

Zuccarello tjener rundt 50 millioner i året, noe klubben selv opplyste om da han signerte sommeren 2019. Hockeystjernens manager Kevin Skabo estimerer Zuccarellos bidrag til samfunnsformål til rundt ti millioner kroner fra 2014 til 2018.

– Men Mats engasjerer seg med flere andre veldedige formål som ikke omtales, så summen er langt mer enn ti millioner. Han er aktiv bidragsyter inn mot barn og unge i Minnesota, og var det samme i New York under hele perioden med Rangers. Jeg vet ikke om andre norske idrettsutøvere som har bidratt så mye inn mot barn og unge, både i Norge og i utlandet, sier Skabo, som har samarbeidet med Zuccarello siden 2012.

Les også Nyoperert Zuccarello tror ikke han rekker en NHL-start i januar

Stiftelsen retter seg i stor grad mot barn og unge og tilrettelegging for at flest mulig tar del i idrett.

– Jeg synes det er veldig givende å ha muligheten. Å være heldig og være i en situasjon der du betyr noe for noen. Jeg er i en posisjon der jeg kan bruke navnet på en positiv måte og hjelpe andre. Da jeg var liten, husker jeg hvor mye jeg satte pris på å drive med idrett og bruke idretten som en del av oppveksten, svarer Zuccarello på hva det betyr for ham å kunne bidra til veldedighet.

– Idrett er en slags «tredje forelder». Så lærer du så mye av å drive med det. Struktur, det å spille på lag, masse ting, som du kan ta med inn i arbeidslivet eller livet for øvrig, fastholder 33-åringen

Han returnerer i disse dager til Minnesota med nyoperert håndledd og venter på beskjed om når NHL-sesongen skal starte.

Initiativet med en tusenlapp per målpoeng rettes også mot bedrifter og privatpersoner. Zuccarello håper flest mulig gir tilsvarende sum, og ifølge daglig leder Kristine Alcocer-Lind i Zuccarellostiftelsen opplyser at de har sikret avtale med 20 samarbeidspartnere som «matcher» bidragene fra NHL-spilleren.

– Vi opplever stor pågang fra klubber og foreldre som er rammet av redusert økonomi som følge av coronapandemien. Flere foreldre har utfordringer med å strekke til for barnas behov for idrettsdeltakelse, og at dette ofte er forbundet med skam. I Norge skal liksom «alle» ha råd til alt, men i realiteten er det ikke slik, sier hun – og påpeker at støtte fra hockeystjernens stiftelse skal sees på som et stipend.

Publisert Publisert: 1. desember 2020 07:56

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent