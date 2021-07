Derfor gikk City-stjernen amok: – De burde holde kjeft

ROMA (VG) Suksesshistorien hans er en av toppfotballens mest usannsynlige. Den startet med krig, fortsatte i en garasje i Moskva – og nå er det knapt grenser for hvor den kan ende.

SINNAFEIRING: Oleksandr Zintsjenko lot kritikerne få unngjelde etter å ha scoret mot Sverige. Foto: ANDY BUCHANAN / POOL

Publisert Publisert Nå nettopp

Oleksandr Zintsjenko (24) hadde hatt et skuffende EM. Ukraina hadde med nød og neppe tatt seg videre fra gruppespillet som den dårligste av de fire beste tredjeplassene.

I den hjemlige pressen og på sosiale medier var kritikerne krasse mot både ham og laget. Hvorfor sto han ikke frem som den Manchester City-bautaen han har blitt?

Skulle dette bli en reprise på 2016-EM, da Ukraina ble sendt hjem uten hverken poeng eller scoringer?

Les også England-stjernens innrømmelse: – Det er vanskelig

Så kom svaret: Nei. Med et dundrende treff banket Zintsjenko ukrainerne i ledelsen i åttedelsfinalen mot Sverige. Feiringen hans var snarere et intenst sinneutbrudd; med pekefingeren foran munnen spurtet 24-åringen av gårde med fjes som oste raseri.

Senere slo han et perfekt innlegg som Artem Dovbyk nikket i mål på overtid av andre ekstraomgang. Det sikret Ukraina en plass i kvartfinalen mot England. Zintsjenko vant prisen som banens beste.

– Vi fikk mye kritikk etter de tre første kampene. Jeg ville vise de folkene med feiringen min at de burde holde kjeft, for vi er et lag som fortjener dette. Vi er et lag som kjemper for å nå målene våre. Vi skaper historie. Med feiringen viste jeg at de burde støtte oss, sier Zintsjenko, som også har fått kritikk for denne fremføringen:

Man kan trygt si at han har opplevd større motgang enn noen kritiske røster i hjemlandet under et internasjonalt mesterskap.

– Det har ikke vært lett for ham. En utrolig historie, oppsummerer den ukrainske fotballeksperten Andrew Todos, som bor i England og hopper fra videointervju til videointervju på britiske TV-kanaler i forkant av lørdagens kvartfinale i Roma.

Zintsjenko var et stort fotballtalent og en del av akademiet til Sjakhtar Donetsk, men i 2014 skulle livet hans ta en dramatisk vending.

Da konflikten mellom Russland og Ukraina brøt ut, ble familien nødt til å flykte. Ifølge The Independent flyttet de inn i en garasje på 16 kvadratmeter i Moskva, tilknyttet huset til onkelen Anatolij.

Foreldrene hans var arbeidsløse. Pengene strakk ikke til. Og den talentfulle sønnen havnet i rettslig trøbbel da han begynte å prøvespille med russiske Rubin Kazan.

For selv om Zintsjenko-familien hadde gitt beskjed til Sjakhtar Donetsk om at de ikke kunne fortsette å bo i Ukraina av sikkerhetsmessige årsaker, nektet klubben å gå med på å terminere kontrakten hans.

Rubin Kazan ble truet med at saken kunne havne i FIFA, så de holdt seg unna unggutten.

Han var en 18 år gammel flyktning uten klubb og med mørke fremtidsutsikter. Likevel holdt han formen ved like med gatefotball og lokale amatørklubber.

Og til slutt kom redningen: FC Ufa gikk med på å signere ham til tross for at Sjakhtar Donetsk tok saken til FIFA. Zintsjenko fikk en bot på rundt 80.000 kroner, men innen han trengte å betale den, hadde summen rukket å bli en dråpe i havet for ham.

Plutselig gikk det nemlig slag i slag: Gode prestasjoner for Ufa førte til at det ukrainske fotballforbundet la merke til ham. Han ble tatt ut på landslaget og debuterte som en av tidenes yngste.

– Reaksjonen hjemme var «hvem er dette? Hva er det som skjer her?» Ingen visste noe om ham, sier Andrew Todos.

2016-EM ble en ukrainsk fiasko, men Zintsjenko fanget oppmerksomheten til Manchester City. De signerte ham for halvannen million pund, en mikroskopisk sum for gigantklubben.

– City trodde aldri han kom til å bli en førstelagsspiller. De hentet ham fordi han var billig. Planen var å låne ham ut i noen år og så selge ham, sier The Times’ Manchester-korrespondent Paul Hirst.

I sin første City-sesong ble han lånt ut til PSV, der han slet med å gjøre seg gjeldende. Han kom tilbake og skulle egentlig lånes ut igjen, men forhandlingene med Napoli kollapset.

Isteden spilte tilfeldighetene på lag med ukraineren. Skader på Benjamin Mendy og Fabian Delph ha City hodebry på venstrebacken.

Zintsjenko var vant til å spille venstre ving, men Pep Guardiola fikk en idé.

– Det var en genistrek. Han hadde aldri spilt venstreback før, men Guardiola har forvandlet ham til en venstreback som er veldig god defensivt, sier Todos.

Det startet med åtte seriekamper i 2017/18-sesongen, fortsatte med 14 den neste, deretter 19 og til slutt 20 kamper i Premier League forrige sesong.

Zintsjenko har vunnet Premier League tre ganger, FA-cupen én gang, spilt finale i Champions League – og nå kvartfinale i EM.

– Når jeg går på banen i morgen, kommer jeg til å tenke på reisen jeg har hatt for å komme hit, sier Manchester City-stjernen til VG fra podiet på Stadio Olimpico i Roma.

Publisert Publisert: 3. juli 2021 05:10