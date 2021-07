Lehne Olsen roses etter sterk start: – Ganske komplett

LILLESTRØM (VG) Scoringer og Thomas Lehne Olsen (30) har ikke vært synkront gjennom årene, men nå tyder mye på at en kode er knekt. Da er verken lagkamerater eller spissen fra Moelv fremmed for tanken om et utenlandsopphold.

MÅLFORM: Thomas Lehne Olsen noterte seg for to nye nettkjenninger i kampen mot Mjøndalen søndag. Bildet er fra like etter 2–0-scoringen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Han har «hele pakka», sier mangeårig lagkamerat i Lillestrøm, Fredrik Krogstad, til VG.

– På mange måter en ganske komplett spiss, konstanterer trener Geir Bakke.

Lovordene spredde seg som ild i tørt gress etter at Thomas Lehne Olsens scoringer nok en gang hadde blitt tunga på vektskåla i 2–1-seieren over Mjøndalen søndag.

Her kan du se Lehne Olsens scoringer fra kampen:

Det er heller ikke første gang denne sesongen at 30-åringen varter opp med kampavgjørende scoringer:

Fakta Kampavgjørende Lehne Olsen-scoringer: Lillestrøm mot Odd: 1–0 (Lehne Olsen x1) Lillestrøm mot Haugesund: 2–1 (Lehne Olsen x2) Tromsø mot Lillestrøm: 1–2 (Lehne Olsen x2) Brann mot Lillestrøm: 1–1 (Lehne Olsen x1) Lillestrøm mot Mjøndalen: 2–1 (Lehne Olsen x2) Les mer

Denne sesongen har det faktisk vært sånn at når Lehne Olsen scorer, så tar LSK poeng.

ETT POENG: I forrige bortekamp skaffet LSK-kapteinen et uavgjortresultat med en sen scoring på Brann stadion. Foto: Marit Hommedal / NTB

Gårsdagens nettkjenninger gjør at spissen fra Moelv nå står med 8 nettkjenninger på 9 kamper. Det tilsvarer 67 prosent, eller rettere sagt to tredjedeler, av alle LSKs scoringer denne sesongen.

– Scoringsformen har vel aldri fått en så bra start før, så det er jeg veldig fornøyd med, sier hovedpersonen selv til VG.

Både trener Bakke, midtbanespiller Krogstad og midtstopper Vetle Dragsnes tror Lehne Olsen har det som skal til for å bli årets toppscorer i Eliteserien, og spissen selv er ikke fremmed for tanken:

– Man skal aldri si aldri, men der er en kar oppe i Molde (Ohi Omoijuanfo) og en annen kar i Skien (Mushaga Bakenga) som også scorer mye mål. Det blir spennende å se hvem som ender opp med flest.

0 i 2013, 0 i 2014, 1 i 2015, 8 i 2016, 11 i 2017, 12 i 2018 og 8 i 2019 er antall scoringer Lehne Olsen har levert i sine tidligere eliteseriesesonger for henholdsvis Strømsgodset, Tromsø og nå Lillestrøm.

Totalt 40 scoringer på 128 kamper. Et langt dårligere målsnitt enn hva den høyrebeinte skarpskytteren har prestert denne sesongen: 0,89 per kamp.

Lagkamerat Krogstad tror det er flere grunner til at LSK-spissen har bøttet inn mål så langt i år.

– Jeg har spilt med Thomas i mange år og han har alltid vært den samme. Det er mulig han har slitt litt med effektiviteten tidligere og i tillegg skaper årets LSK-utgave mer enn det vi har gjort før. Når han da også setter straffene sine, så begynner det å se bra ut.

GODT KJENT: Krogstad beskriver mangeårig lagkamerat Lehne Olsen som en skikkelig lagspiller. Førstnevnte tror sistnevnte gir blaffen i toppscorertittelen så lenge LSK får gode resultater. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vi har alle drømmer

Når VG spør LSK-spillerne Krogstad og Dragsnes, samt trener Bakke, om toppscoreren deres er god nok for et utenlandsopphold er de alle samstemte: Ja.

– Toppnivået hans er i hvert fall godt nok. Han må bare fortsette å «pushe på», så kan han nå «langt og enda lengre», sier lagkamerat Dragsnes.

Midtstopperen sier til VG at han tror Lehne Olsen kunne klart seg fint i «Belgia, Nederland eller andre spennende ligaer», og kaller lagkameraten sin en klassespiss i eliteseriesammenheng.

FORSVARSSPILLER: I treningshverdagen som midtstopper i Lillestrøm får Dragsnes ofte bryne seg på Lehne Olsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men Krogstad og Bakke er derimot ikke helt overbevist om at Lehne Olsen forlater landet med det første, nemlig på grunn av en spesiell ting.

– Med de kvalitetene han har i spillet, så er han selvsagt god nok for et utenlandsopphold, forteller Bakke før han legger til «men han bor i Moelv», noe Krogstad kan fortelle mer om:

– Jeg vet at han er alt for glad i Moelv, så det skjer ikke at han flytter på seg. Han har takket nei til tilbud før, og det skal veldig mye til å lokke han bort fra Moelv.

Men selv om Moelv tydeligvis ligger tett til hans hjerte, utelukker ikke den tydeligvis hjemkjære målscoreren noe som helst:

– Jeg er glad i Moelv, det er jeg. Men det er ikke noe å legge skjul på at vi alle har drømmer. Hvis det rette skulle dukke opp, så må man jo titte på det.

– Hva har gjort at du tidligere har takket nei?

– Det har aldri vært sånn superkonkret. Det skal ligge noe veldig bra på bordet for å lokke meg vekk herifra, men dersom det er noe konkret og alt klaffer, så hadde det vært veldig morsomt.

Publisert Publisert: 5. juli 2021 09:26 Oppdatert: 5. juli 2021 10:16

