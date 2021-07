Amerikansk OL-favoritt med positiv dopingtest

Sha’Carri Richardson (21) løp inn til sensasjonelle 10,64 sekunder på 100 meter i litt for mye medvind under det amerikanske OL-uttaket for snaut to uker siden. Nå har vinden snudd.

UTTAKSVINNER: Sha’Carri Richardson sikret plassen i OL med et løp på 10,86 i det amerikanske uttaket i Eugene, Oregon. Nå strykes hun fra resultatlistene. Foto: Kirby Lee / X02835

Resultatene fra en av sprintstjernens dopingtester viser spor etter Cannabis. Stoffet er ikke ulovlig i delstaten Oregon og regnes heller ikke som prestasjonsfremmende, men det er forbudt i konkurranse. Det skriver Reuters.

Det medfører at uttaksresultatet strykes – og da ryker også sommerens store med stor sannsynlighet. Kun de tre beste fra uttaket får delta i Tokyo-OL. Med Sha’Carri Richardson ute, vil det si Javianne Oliver, Teahna Daniels og Jenna Prandini.

Den amerikanske sprinteren Kahmari Montgomery testet også nylig positivt på THC. Hun ble utestengt i én måned USAs antidopingbyrå (USADA), den korteste mulige straffen for en slik overtredelse. Hun fikk den redusert fra tre måneder ved å delta i et rehabiliteringsprogram.

Dersom She’Carri Richardson får samme mulighet, vil hun ikke ha muligheten til å løpe 100 meter. Hun kan imidlertid rekke 4x100 meter stafett senere i OL.

Klokken 02.00 natt til fredag meldte nyhetsbyrået Reuters at Richardson ikke lenger står på deltagerlisten til Diamond League-stevnet i Stockholm søndag. Hun skulle etter planen stille på 200 meter.

Det skjedde noen timer etter at Sha’Carri Richardson la ut en kryptisk Twitter-melding, hvor hun skrev:

– Jeg er menneskelig.

Stjerneskuddet var ventet å bli sprintveteran Shelly-Ann Fraser-Pryces fremste konkurrent i Tokyo i kampen om 100 meter-gullet.

21-åringen har 10,72 sekunder som tellende resultat fra 2021, men var altså nede på 10,64 med 2,6 sekundmeter medvind. Fraser-Pryce (34) satte jamaicansk rekord med 10,63 i starten av juni.

Kun verdensrekordholder Florence Griffith-Joyner (10,49) har løpt fortere, vel å merke ved tre anledninger.

PS! Shelly-Ann Fraser-Pryce skulle egentlig løpt på Bislett torsdag kveld, men stilte ikke til start på 100 meter.

