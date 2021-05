Nå koker det i Formel 1: – Det er barnslig

Max Verstappen (23) kunne ikke dy seg og sendte et stikk i retning Lewis Hamilton (36) etter seieren i Monaco. Men briten nekter å bli med på noen ordkrig og synes det er «barnslig».

ORDKRIG: Lewis Hamilton og Max Verstappen (t.h.) etter løpet i Barcelona tidligere i mai. Foto: James Moy / James Moy Photography/PA Images

Seieren søndag gjorde at Max Verstappen har overtatt ledelsen i Formel 1-VM sammenlagt. Samtidig hadde Lewis Hamilton trøbbel gjennom hele helgen og ble bare nummer syv.

Det ga Verstappen muligheten til å slå tilbake mot de kommentarene som Mercedes-føreren hadde i retning nederlenderen på forhånd.

Helgen i Monaco startet nemlig med at Hamilton sa at han hadde «gjort det bra» for å unngå å kollidere med Verstappens Red Bull-bil i hjul-mot-hjul-duellene i sesongens fire første løp.

Lewis Hamilton sa også om Verstappen at «han føler kanskje at har mye å bevise».

Verstappen hadde beste startspor i Monaco etter at Charles Leclerc og Ferrari måtte kaste inn rattet, og Red Bull-føreren surfet inn til seier - uten å se seg tilbake. Da følte han at han kunne slå tilbake:

– Handlinger snakker alltid høyere enn ord. Det er en god leksjon etter denne helgen, sier Verstappen ifølge BBC og andre medier.

– Du må snakke på banen. Det er det jeg liker. Som team har vi så langt gjort minst feil. Derfor er vi foran. Jeg håper vi kan fortsette med det resten av sesongen.

På den måten ga Verstappen både et svar på Hamiltons uttalelser tidligere i Monaco-uken og samtidig på Hamiltons antydninger tidligere i sesongen om at små feil hadde stoppet Verstappens sjanser.

Hvordan responderte Hamilton så på dette? Han sier ifølge BBC:

– Jeg driver ikke noe mentalt spill. De gjorde en god jobb i helgen, og det er det. Det er 17 løp igjen. Jeg kommer ikke til å gå inn i noen ordkrig. Det er barnslig.

Max Verstappen lå 14 poeng bak Lewis Hamilton før Monaco Grand Prix. Nå er han plutselig fire poeng foran - til tross for at Hamilton noterte beste rundetid og fikk et bonuspoeng der.

Hamilton startet som nummer seks og endte som nummer syv. Han var rasende på teamets strategi om å ta ham inn tidlig - uten at han klarte å passere Pierre Gasly i Alpha Tauri på pit-strategi. Han mistet også plasser til Red Bulls Sergio Perez og Sebastian Vettel i Aston Martin.

– Vi har definitivt ikke råd til enda en helg som dette, men jeg er takknemlig for at jeg fullførte og fikk noen poeng, sier Hamilton etter løpet, ifølge Autosport.com.

VM-stillingen:

1) Max Verstappen, Red Bull 105, 2) Lewis Hamilton, Mercedes 101, 3) Lando Norris, McLaren 56, 4) Valtteri Bottas, Mercedes 47, 5) Sergio Pérez, Red Bull 44, 6) Charles Leclerc, Ferrari 40.

Konstruktør-VM:

1) Red Bull 149, 2) Mercedes 148, 3) McLaren 80.

