Har bommet på 7 av 11 straffer i Eliteserien: – Elendig

Straffespark er virkelig ikke mål i Eliteserien denne sesongen. Bare litt over en tredel av straffesparkene har denne sesongen endt med scoring.

BOM OG BOM: Det har blitt mange bom fra straffemerket i Eliteserien denne sesongen. Her er det Stabæks Marcus Sandberg som redder forsøket fra Branns Robert Taylor. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Før torsdagens runde hadde det kun blitt scoret på to av syv straffer i Eliteserien og dermed ble statistikken faktisk pyntet litt på av at det ble én straffebom og én straffescoring på Nadderud. I søndagens runde fikk både Brann og Sarpsborg straffe tidlig i første omgang. Mens Tromsø scoret, bommet Brann for andre gang denne sesongen.

– Det er jo en treningssak. Det er et viktig spark. Alle snakker om at keeperne har alt å vinne. For meg er det ikke det. Spilleren har alt å vinne, det er han som styrer hvor han skal skyte, sier Kjetil Rekdal til VG i forkant av søndagens runde.

Rekdal var i mange år fast straffeskytter for det norske landslaget og scoret på den kanskje mest kjente straffen i norsk fotballhistorie da Norge slo Brasil 2–1 i VM i 1998.

Fakta Straffer i Eliteserien i 2021 Ohi Omoijuanfo (Molde) mot Kristiansund – bom

Aron Dønnum (Vålerenga) mot Kristiansund – bom

André Sødlund (Sandefjord) mot Mjøndalen – bom

Herman Stengel (Strømsgodset) mot Lillestrøm – scoring

Markus Nakkim (Mjøndalen) mot Sandefjord – bom

Mushaga Bakenga (Odd) mot Stabæk – scoring

Tonny Brochmann (Mjøndalen) mot Vålerenga – bom

Robert Taylor (Brann) mot Stabæk – bom

Sammy Skytte (Stabæk) mot Brann – scoring

Ibrahima Koné (Sarpsborg 08) mot Tromsø - scoring

Petter Strand (Brann) mot Strømsgodset - bom Les mer

MÅL: Kjetil Rekdal scoret på en rekke straffer gjennom karrieren, men ingen er nok mer kjent enn straffen mot Brasil i 1998. Foto: Erik Johansen

52-åringen mener statistikken er overraskende.

– Det er mange rare tilløp. Det er rart det ikke er flere tilløp med stor kraft. Det er noen som behersker det å stoppe underveis, men går keeperen da riktig vei, så har du mye mindre kraft i skuddet. Tre av ni er et elendig resultat. Det skulle vært åtte av ni, mener Rekdal.

Rekdals klare beskjed er at det handler om kraft og presisjon, og at nå som reglene tilsier at man skal slå hardt ned på keepere som forlater streken for tidlig, så bør treffprosenten gå opp.

– Får du ballen langt nok ut i et hjørne, så er det umulig å redde. Da skal du score hver gang. Det er lett å si og det er ingen som scorer på alt, men det er i hvert fall en veldig stor fordel, sier han om at keeperne må holde seg på streken.

En helt annen treffprosent på straffene fikk man se under onsdagens straffesparkkonkurranse i Europa League-finalen mellom Villarreal og Manchester United, hvor det ble scoret på 21 straffer på rad før David de Gea bommet på det 22. forsøket.

– Det var et rått nivå, sier Rekdal og fortsetter:

– Det er ingen grunn til at en eliteseriespiller skal være dårligere til å skyte straffer. Målet er like stort. Det skal være like enkelt eller like vanskelig, sier han.

OVER: Ohi Omoijuanfo skjøt over da han fikk muligheten fra straffemerket i første serierunde mot Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

I fjor ble det scoret på 79 av 109 straffer i Eliteserien – 72,5 prosent – og Rekdal forventer at treffprosenten går oppover utover i sesongen.

– Men det er langt opp til det jeg mener – 17 eller 18 av 20. Jeg tror treffprosenten går opp, men det er en treningssak. Det handler ikke om å være kulest mulig, men om å få ballen i mål. Det er hver sin måte å gjøre det på. Det viktigste at ballen går over streken, mener Rekdal.

Publisert Publisert: 30. mai 2021 17:00 Oppdatert: 30. mai 2021 18:19