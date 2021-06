Dønnum haltet av banen etter grisetakling: – Fryktelig

VALLE (VG) (Vålerenga - Odd 1–1) Aron Dønnum ble meid ned av John Kitolano etter drøye 20 minutter på Valle. Odd-spilleren slapp unna med gult kort.

Vålerenga-profilen kunne ikke fortsette, og etter kampen lå han på behandlingsbenken da de andre spillerne gjorde intervjuer.

Det er fremdeles uvisst hvor alvorlig skaden er.

– Aron har veldig vondt i kneet, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport etter kampen.

Han hevder dommer Svein Oddvar Moen innrømmet at det burde vært delt ut et rødt kort.

– Jeg har sett reprisen, og den er stygg. Men John er verdens snilleste, så alle som har begynt å hetse ham kan slappe av. John gjør det ikke med vilje, sier Mushaga Bakenga om situasjonen til VG.

Det var etter 22 minutter at Odd-spiller John Kitolano gikk inn i en takling på Aron Dønnum med voldsom fart. Dønnum ble liggende og måtte til slutt byttes ut.

– Jeg tar jo ball først. Jeg kommer kanskje litt høyt, litt høy fart, sier John Kitolano når han blir vist klippet etter kampen i Dplay+-sendingen.

Odd-spilleren slapp unna med gult kort. Det var ikke Eurosports kommentatorpar Tor Ole Skullerud og Kenneth Fredheim enig i.

fullskjerm neste GRISETAKLING: John Kitolano meier ned Aron Dønnum. 1 av 5 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Det er rødt kort i min bok. Jeg synes det er stygt og jeg synes det er rødt kort, sa Skullerud.

– Den er fryktelig, sa Fredheim.

I intervjuet med Eurosport før kampstart sa Kitolano at han skulle være «litt stygg» for å stoppe Dønnum. Det ble han konfrontert med i pausen.

– Jeg skulle ikke være sånn stygg og takle. Jeg vil ha den beste spilleren på banen og det var veldig synd han måtte ut. Jeg følte selv det var 50/50 og at jeg tok ball, sier Kitolano.

– Det så ganske stygg ut. Jeg synes det er pinlig at de skal gå for å ta ham sånn, bare fordi det er han som styrer ligaen her, sier VIFs målscorer Henrik Udahl.

Etter situasjonen var det høy temperatur både på banen og tribunen. Kitolano fikk massiv pipekonsert hver gang han hadde ballen i beina.

– Han får gult kort, det er mulig det skulle vært en annen farge. Men jeg har ikke fokus på det nå, sier Odd-trener Jan Frode Nornes til Eurosport i pausen.

Før grisetaklingen hadde Vålerenga fått en drømmestart på kampen. Henrik Udahl var først på et innlegg fra høyreback Christian Borchgrevink og sendte hjemmelaget i ledelsen etter bare 11 minutter.

Ikke lenge etter taklingen ropte Vålerenga på straffe da Udahl gikk i bakken, men dommer Svein Oddvar Moen vinket spillet videre. I stedet var det bortelaget som fikk straffespark minutter senere. Og det var nettopp Kitolano som skaffet det.

Bakenga var sikker fra 11 meter og utlignet for gjestene.

VG oppdaterer saken.

Publisert Publisert: 16. juni 2021 20:45 Oppdatert: 16. juni 2021 22:14

