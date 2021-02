Riiber går ut som tredjemann: – Litt skuffet

OBERSTDORF (VG) Jarl Magnus Riiber sier han er skuffet over egen hopping - til tross for at han går ut som tredjemann og blir betegnet som gullfavoritt.

– Jeg er litt skuffet, selvfølgelig, alt er på stell og det er bare hodet man jobber med. I dag er det nesten. Utgangspunktet er bra, du kan stryke førstemann, vanligvis er det (Akito) Watabe og de to tyskerne bak meg (Frenzel og Riessle) som er de største truslene, sier Jarl Magnus Riiber til VG.

Gullfavoritt og regjerende mester Jarl Magnus Riiber kom litt sent ut fra hoppkanten og fikk et lite skjær ut i landingen, som gjorde at han ble straffet med to poengs trekk fra de tre tellende dommerne.

Han gikk inn på 3. plass, og starter 22 sekunder bak Ryota Yamamota i langrennet etter denne hoppingen:

– Dette er ikke Riiber på sitt råeste, kommenterte Fred Børre Lundberg hos NRK, før han legger til at Riiber fortsatt er gullfavoritt.

Yamamota er ingen reell rival i langrennet, men Riiber går ut samtidig med Akito Watabe, mens Ericl Frenzel og Fabian Riessle går ut bare 18 og 19 sekunder bak. Dermed er det duket for en intens tikilometer klokken 16.

– Vi skulle ønske at Jarl var lenger foran der, da hadde det vært mer kontrollert. Nå blir det jevnere og en jevnere kamp om medaljene. Han får ikke helt ut potensialet sitt, treffer trolig ikke godt nok, sier kombinertsjef Ivar Stuan til VG, som trekker fram tyskerne som de største rivalene.

Jens Luraas Oftebro har nest best utgangspunkt av de norske, 54 sekunder bak og på 11. plass. Espen Bjørnstad, 14. plass og 1.06 bak, følger like bak, mens Jørgen Graabak skuffet og starter 1.28 bak.

Espen Andersen går ut sist av de norske på 24. plass. Langrennet begynner klokken 16.

