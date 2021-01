Snowboardstjernenes flymareritt: 66 timer til X Games

Reisevante Marcus Kleveland (21) puster ut etter at han endelig er kommet frem til Colorado og X Games i Aspen - etter en 66 timer lang «eventyrtur» sammen med sine kompiser på snowboardlandslaget.

ROUTE 66: Marcus Kleveland og hans tre landslagskamerater i snowboard er til syvende og sist vel fremme i Aspen etter en reise som ikke akkurat gikk på skinner. Foto: Geir Olsen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Prestisjefylte X Games Aspen starter fredag. Totalt er seks norske ski- og snowboardutøvere invitert: Birk Ruud, Ferdinand Dahl (freeski), Ståle Sandbech, Fridtjof Sæther Tischendorf, Mons Røisland og Marcus Kleveland (snowboard).

De tre siste og snowboardtrener Marius Håker ble ofre for en mildt sagt strabasiøs reise fra München til Aspen i Colorado etter verdenscupen i slopestyle i sveitsiske Laax sist helg.

– Det er i hvert fall den lengste turen jeg har hatt noen sinne. Er så typisk at én mistet flyavgang skal medføre så mye styr, skriver Marcus Kleveland (21) i en melding - med en tross alt humoristisk «he-he»-tilføyelse.

Slik har han ladet opp til sesongens største konkurranse hjemme på Dombås:

– Skulle jo tro at det er litt mindre stress å reise i disse coronatider, ettersom det er færre som reiser. Men all reisetid dobler seg isteden, sier ganger X Games-vinner Kleveland - som i Laax Open endte på en oppløftende 3. plass etter sitt lange skadeavbrekk.

Mons Røisland (23) - X Games-bronse 2019 og X Games-sølv 2020 i Aspens slopestyle - mener det hele ble «komisk» da grensekontrollørene beordret ekstra sjekk av Kleveland, etter at «border control» selv, i følge trener Marius Håker, tastet inn feil passnummer for ham.

– Da vi skjønte at vi kom til å miste ikke bare ett, men to fly på en dag, gikk det egentlig bare over til å bli komisk. Derfra var det bare å flyte med og le av det hele. Men etter 66 timer på reise, var tannpussen, dusjen og natten med søvn det diggeste jeg har hatt på lenge, bemerker Røisland.

Les også To år etter skrekkskaden: Endelig skikkelig comeback

– Ja, reiseeventyret vårt tok hele 66 timer fra München til vi kom frem til Aspen, bekrefter Marius Håker.

Slik var «eventyret», som ligner et «mareritt»:

Utreisen fra München ble utsatt en time. Det ga den norske brettkvartetten 20 minutter flybyttetid i Frankfurt, der de satte inn en spurt og rakk frem til gaten i tide - for så å få beskjed om at de var slettet fra flighten.

Nye billetter ble skaffet i en fei, med destinasjon San Francisco istedenfor opprinnelige Denver. Det vil si fem til seks timer lengre reisetid enn den planlagte. Vel fremme i California, «dukket» grense- og passkontrollørene opp. Etter å ha begått sin tastefeil, sendte «border control» Kleveland til «utredning» Den tok to timer, ifølge trener Marius Håker.

Dermed mistet Kleveland, Tischendorf, Røisland og Håker flyet til Denver, og måtte overnatte på hotell i San Francisco. På toppen av det hele befant guttenes bagasje seg både her og der på grunn av alle endringene.

Les også Undersøkelse avslører X-faktor for X Games

– Vi hadde bestemt oss for å reise tidlig (fra Sveits/Tyskland» i tilfelle rottefelle, kommenterer Marius Håker lattermildt.

Han mener imidlertid likevel de har fått tid til å lade opp på noenlunde greit vis. Første treningsøkt er torsdag lokal tid.

Brettveteran Ståle Sandbech håper han kan gjøre sesongdebut i Aspen.

I fjor høst slengte han seg med på en coronatrend:

Laax Open var preget av corona-betingede avbud fra en rekke amerikanske og kanadiske stjernekjørere. I går meddelte en av de aller største, Mark McMorris (27), at han har testet positivt og ikke kan stille til start i Aspen kommende helg. Kanadieren vant gullmedaljen i Big Air og sølvmedaljen i slopestyle i X Games Norge i Hafjell i fjor, og sølvmedaljen i Big Air i Aspen.

Marius Håker (32), sønn av tidligere toppalpinist Erik (68), forteller at de «møter opp over alt» med svar på en covid-19-test avlagt minimum siste 72 timer. I tillegg blir de hyppig testet under selve konkurransedagene og før avreise til neste destinasjon.

Ps! Ståle Sandbech (27) sto over sin planlagte sesongdebut i Laax på grunn av en motvillig ankel. Snowboardforbundets sportssjef Per Iver Grimsrud «håper» Norges OL-sølvvinner i slopestyle fra 2014 kan delta i favorittdisiplinen i Aspen lørdag.

Publisert Publisert: 27. januar 2021 11:01 Oppdatert: 27. januar 2021 11:18