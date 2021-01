Følg Norge-Spania direkte

Christian Berge mener at Norge har nærmet seg Spania de siste årene. Han har støtte i resultatene. Et redusert norsk lag tapte med 18 mål i 2015. For tre år siden ble tapet redusert til tre mål i 2018. I 2019 tapte Norge knepent 27-28 og 30-31 for Spania.

Christian Berge mener at Norge har nærmet seg Spania de siste årene. Han har støtte i resultatene. Et redusert norsk lag tapte med 18 mål i 2015. For tre år siden ble tapet redusert til tre mål i 2018. I 2019 tapte Norge knepent 27-28 og 30-31 for Spania.

DEL