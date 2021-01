Maren Lundby etter nedturene: – Jeg må holde hodet kaldt

OL-mester Maren Lundby (26) kom ikke en gang på pallen i NM. Men verken hun eller hoppsjefen har panikk før VM i Oberstdorf.

SKAL REISE SEG: Maren Lundby har fortsatt noen uker på å finne VM-formen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Maren Lundby har blitt henholdsvis nummer syv (Ramsau) og fem (Ljubno) i de to individuelle verdenscuprennene som har blitt holdt denne vinteren.

Vi må tilbake til vinteren 2018/19 for å finne at Norges hoppstjerne har vært nummer syv eller dårligere i World Cup-renn.

– Jeg tror det handler om å være tålmodig og jobbe med de tingene som ikke er helt på plass, sier 26-åringen på VGs spørsmål om hvordan hun skal snu trenden.

– Hvis jeg får flere konkurranser og flere gode opplevelser, så kan det bli veldig bra.

Maren Lundby opplevde å bli bare nummer fire i NM for halvannen uke siden. Men hun ser lyst på det:

– Du vet aldri om skihopping. Du må bare jobbe med teknikken og ta helg for helg og prøve å få ting til å stemme. Plutselig er ting der. Da hva vi hva selvtilliten kan gjøre. Det handler om at jeg må holde hodet kaldt og være tålmodig, sier totningen, som er regjerende både OL-mester og verdensmester.

Etter 5. plassen i Ljubno hadde hun - og de andre norske jentene - en lang biltur til Oberstdorf. Nå er de på plass i Titisee-Neustadt, der helgens to renn går av stabelen.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er ikke veldig bekymret på Lundbys vegne mot VM:

– Vi som kjenner Maren, vet at hun er flink til å jobbe i motgang. Jeg regner at om alt går etter planen, så vil hun være i sitt livs form når VM kommer.

– Er vi bortskjemt med seirer og pallplasseringer med Maren Lundby?

– Ja, det er vi, men vi må ikke glemme at hun også i fjor hadde en periode da hun ikke vant hele tiden, svarer Bråthen.

– Det er ikke nytt for Maren at hun ikke vinner alle rennene hun stiller opp i. Samtidig er hun veldig klar over hva som mangler og hvordan hun skal jobbe for å løse de utfordringene.

– Hva handler det om?

– Det handler om hele pakka.

– Har dere hentet inn spesielle ressurser for å hjelpe henne?

– Vi har de ressursene vi har tilgjengelig rundt lagene våre. I tillegg kan vi hente kompetanse fra Olympiatoppen hvis vi mangler noe selv.

Norge har flere hoppere enn Maren Lundby å stole på frem mot VM. Eirin Maria Kvandal (19) fra Mosjøen vant verdenscuprennet i Ljubno sist søndag.

