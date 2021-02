Juklerød fryses ut etter overgang: – Har blitt behandlet dårlig av ledelsen

De glade dagene er over for Simen Juklerød (26) i Royal Antwerp. På grunn av en fremtidig overgang til en konkurrent befinner han seg nå ute i kulden i klubben.

UTE I KULDEN: Simen Juklerød får ikke lenger trene med lagkameratene sine i Royal Antwerp. Foto: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Denne uken ble det klart at venstrebacken fra Bærum har signert en fireårskontrakt med den belgiske toppklubben Genk fra og med sommeren.

Nyheten falt ikke i god jord hos Royal Antwerp: Juklerød bytter nemlig ut den nåværende annenplassen i belgisk Jupiler Pro League med den nåværende tredjeplassen.

Dermed har han nå blitt utelatt fra klubbens Europa League-tropp, utelatt fra den siste kamptroppen i ligaen – og fryst ut fra førstelagets hverdag.

– Jeg skjønner det delvis, men jeg føler jeg har håndtert det helt riktig og profesjonelt. Jeg håpet ikke det skulle få så store konsekvenser som det har fått, men det har blitt ganske mye til nå. Det kommer til å bli et lengre halvår enn jeg hadde forventet, sier Juklerød i VGTV-programmet Silly Season.

Les også Juklerød måtte le av frustrert Spurs-stjerne: – Det var mye klaging

– Du er satt i fryseboksen permanent?

– Jeg vet ikke om det er permanent, men jeg trener med B-laget nå og får ikke være til stede når førstelaget er på stadion.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Royal Antwerp-direktør Lucien D’Onofrio. Han har både sett henvendelsene og tatt telefonen, men ikke sagt et ord.

– Hvordan reagerte klubben på avgjørelsen din?

– Jeg snakket med styret og klubben før jeg dro opp (til Genk og signerte). Jeg fortalte dem hva mitt valg var. Jeg tror ikke de var helt enige i det, men jeg hadde bestemt meg. Det var mye som skulle til for at jeg skulle forandre mening, sier Juklerød.

I nyeste episode av Silly Season kan du se Juklerød snakke om den spesielle situasjonen i klubben. Vi snakker også med Brann-sjef Rune Soltvedt:

Han var aktuell for både Ronny Deilas New York City FC og en spansk La Liga-klubb han ikke ønsker å røpe navnet på, men som ifølge nordmannen var «veldig på».

– De ville jo helst at jeg skulle dra dit, sier Juklerød om Royal Antwerp.

– Kunne du forestille deg hva slags konsekvenser dette valget skulle ha? Det er jo ikke ideelt med tanke på ny landslagssjef og landskamper til våren og sommeren, når du ikke får spille.

– Jeg regnet med at jeg kanskje ikke kom til å få spille så mye, men jeg trodde jeg kunne fortsette å ha en optimal treningshverdag for både meg og laget, med tanke på hvilke kvaliteter jeg har, og hva jeg har gjort for klubben. Jeg håpet det skulle bli respektert på en annerledes måte.

Les også Derfor ble Hauge vraket av AC Milan

– Jeg kan si at jeg er skuffet. Det er jeg. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger fra supportere og spillere som støtter meg og skjønner valget. De skjønner at jeg må ta et valg for egen fremtid. Det kom liksom aldri noe fra Antwerp, de sa de ville beholde meg, men det kom aldri noe på bordet. Når jeg har så kort tid igjen av kontrakten, så vil du gjerne ta et jobbtilbud og sikre fremtiden din, sier Juklerød og konkluderer:

– Jeg føler jeg har blitt behandlet litt dårlig av ledelsen.

Juklerød understreker at han ser på Genk som et mulig steg videre til en større europeisk liga. Klubben har de siste årene solgt spillere til Atalanta (Joakim Mæhle og Ruslan Malinovskij), Sheffield United (Sander Berge), Brighton (Leandro Trossard), Aston Villa (Mbwana Samatta) og Celta Vigo (Joseph Aidoo).

Sjekk denne:

Faktisk har Juklerød allerede forhørt seg med Vålerenga om mulighetene for å komme til Valle og trene med gamleklubben dersom det er greit for Royal Antwerp.

Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen sier at spilleren vil være hjertelig velkommen.

Publisert Publisert: 5. februar 2021 15:51 Oppdatert: 5. februar 2021 16:06