Fantasy Premier League: Et vanskelig kapteinsdilemma og hjemmebanefordel uten publikum

Denne runden er det to spillere som skiller seg ut som de klart beste kapteinsalternativene. Hvordan klarer Mohamed Salah seg uten Sadio Mané? Og hvor mye har hjemmebanefordelen å si?

TOMÅLSSCORER: Mohamed Salah er tilbake i scoringsform. Foto: Clive Rose / POOL Getty

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Forrige runde var et utmerket eksempel: Fristelsen ble stor for å bytte inn spillere fra et stadig mindre skadeplaget Everton hjemme mot Newcastle.

Det gjorde at flere, inkludert undertegnede, kastet Patrick Bamford på dør før den på papiret svært vanskelige bortekampen mot Leicester.

Det endte som det måtte gå: Patrick Bamford noterte seg for scoring og to assists, mens Dominic Calvert-Lewin tuslet målløs av banen.

Først og fremst er det en fin påminnelse om at man «aldri» skal hitte ut friske spillere, spesielt ikke i en enkeltrunde uten dobbeltkamper.

I tillegg er det ingen spillere som har høyere xG denne sesongen uten å ta straffer som Patrick Bamford.

Men vi ser fremover og lærer av våre feil: Vi begynner med å se på hvorvidt hjemmebanefordel virkelig er en stor fordel når publikum ikke er til stede:

Grafikk: www.sofascore.com

Det er kanskje åpenbart at fordelen nuller seg ut når publikum ikke er til stede, men her er de faktiske tallene.

Her har vi valgt å sammenligne med 2018/19-sesongen, som var forrige gang det ble spilt en hel sesong som ikke ble avbrutt av pandemien.

Over en hel sesong ble det 181 hjemmeseirer i 18/19-sesongen, mens det med dette snittet vil ende på 152 hjemmeseirer. Det betyr 29 færre hjemmeseirer, altså nesten én mindre per runde.

Det er heller nesten ikke forskjell på hjemme- og borteseirer denne sesongen.

Denne runden er det spesielt to hjemmekamper som fanger blikket til mange Fantasy-spillere: Manchester Uniteds hjemmekamp mot Southampton og Liverpools hjemmekamp mot Brighton.

Bruno Fernandes og Mohamed Salah er de to mest åpenbare kapteinsalternativene til runden som kommer.

Liverpools egyptiske angrepsspiller endte måltørken og banket inn to mål mot West Ham sist. Nå venter et Brighton-lag som imponerte hjemme mot Tottenham.

BRUK HODET: Hvem velger du som kaptein? Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

Brighton-manager Graham Potter har indoktrinert en spillestil som innebærer at laget forsøker å spille seg ut bakfra, men Jürgen Klopps Liverpool er betydelig bedre til å presse høyt enn det Tottenham er under José Mourinho.

Det kan gjøre at Liverpool får flere gunstige brudd som kan gi overgangsmuligheter for Salah.

Når det er sagt er det kun seks lag (Man. City, Chelsea, Aston Villa, Liverpool, Arsenal og Leicester) som har lavere forventede mål imot enn Brighton (24,70 xGA), ifølge Understat.com.

Det kan også virke som om Mohamed Salah ofte tar mer ansvar uten Sadio Mané, som var ute i seieren mot West Ham sist.

Her er tallene til Salah med og uten Mané denne sesongen:

Det er kort mellom deadlines og heller ingen store dilemmaer å forholde seg til.

Dersom du har noen problemstillinger eller dilemmaer du sliter med, still gjerne spørsmål i kommentarfeltet.

Artikkelforfatter eier både Mohamed Salah og Bruno Fernandes, men kommer til å sette Salah som kaptein.

Jeg kommer høyst sannsynlig til å spare byttet. Her er mitt lag:

Foto: Skjermdump

Liverpool er i form og er store favoritter mot Brighton.

Oddsen tilsier at Salah og Fernandes begge har rundt 69 prosent sjanse for å notere seg for mål eller assist.

Det er kun João Cancelo som kan måle seg med disse tallene, men da inkluderer det også sannsynligheten for å holde nullen.

Manchester City-backen fikk hvile mot Sheffield United og kommer nesten garantert til å starte bortekampen mot Burnley.

Det er bare å spenne seg fast. Lykke til!

Publisert Publisert: 1. februar 2021 21:24 Oppdatert: 1. februar 2021 21:38