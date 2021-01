Trenger hjelp i VM-dramaet: – Island er håpet

Sander Sagosen & co. risikerer å bli slått ut av VM etter fem strake seirer. Men både Gunnar Pettersen og Bent Svele håper på islandsk hjelp mot Frankrike fredag. Det kan snu hele situasjonen for håndballgutta.

SEIER IKKE NOK: Torbjørn Bergerud og Sander Sagosen jublet for seier over Portugal torsdag. Men Norge må kanskje ha hjelp for å komme til VM-kvartfinalen i neste uke. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / POOL

– Vi kan få hjelp, tror Sagosen.

– Det er så absolutt mulig at Island kan ta poeng mot Frankrike, sier han og kaller hele situasjonen er «kjip, men fortjent» etter åpningstapet.

Fredagskvelden blir uhyre spennende i Kairo: Sveits-Portugal (kl. 15.30) og Island-Frankrike (kl. 18.00) spiller før Norge. Om Sveits eller Island stjeler poeng er Norge klare for VM-kvartfinalen med seier over Algerie fredag og Island søndag.

– Island er håpet. De kan ta poeng mot Frankrike, sier TV 2- ekspert Svele.

For islendingene har fortsatt en mulighet for kvartfinale. Med seier over Frankrike og Norge vil de gå videre om Portugal slår Frankrike søndag.

Gunnar Pettersen tror portugiserne vinner den avgjørende kampen.

– Portugal er sterke. Jeg tror de går «rent» gjennom, vinner begge sine gjenstående kamper, og går til kvartfinalen, sier Pettersen. Han tror Portugal vinner greit over Sveits fredag.

– Jeg har mer tro på Island mot Frankrike, sier håndballguttas sjef gjennom 12 år (1989–94 og 2001–08).

Hvis Norge, Frankrike og Portugal ender på åtte poeng i hovedrunden, trer regelen om innbyrdes oppgjør inn. Da vil Norge ligge tynt an på grunn av åpningstapet mot Frankrike.

Bent Svele frykter denne situasjonen oppstår når Portugal og Frankrike møtes i hovedrundens aller siste kamp søndag kveld. Norge kan være ute om Portugal vinner med fra ett til seks mål.

– Alle kan regne. Spillerne vet resultatene til Norge. Frankrike vinner gruppen om de taper med ett eller to mål. Hvis det gjenstår 7–8 minutter og Portugal leder med ett mål så lever begge lagene godt med det, minner Svele om.

Fakta Tabellen innbyrdes Hvis tre nasjoner ender på samme poengsum trer tabellen med innbyrdes kamper inn. Slik er stillingen før Frankrike og Portugal møtes i siste kamp søndag: 1. Frankrike 2 poeng. Målforskjell: 28–24 2. Norge 2 poeng. Målforskjell: 53–56 3. Portugal 0 poeng. Målforskjell: 28–29 Les mer

Men de to håndballekspertene med til sammen 257 spilte kamper for Norge utelukker ikke at Island – uten Barcelona-stjernen Aron Pálmarsson – kan stikke kjepper i hjulene til Frankrike. De franske stjernene har skrantet etter de slo Norge med fire mål. Keeper Wesley Pardin var kampens store spiller. Nå er han skadet. Frankrike har slitt for å slå Sveits 25–24 og Algerie 29–26.

– Det er ikke lett å forstå seg på Frankrike, sier Svele og mener PSG-keeper Vincent Gerrards sesong er en stor gåte. Han blir viktig mot Island.

TOPPSCORER: Bjarki Már Elísson har satt 24 mål i VM. Fredag kan islendingene hjelpe Norge mot VM-kvartfinalen. Foto: KHALED ELFIQI / X01348

– Island har fintesterke spillere som kan utfordre den franske midtforsvaret, mener Pettersen. Island har knust Algerie 39–24, men tapte 25–23 for Portugal.

Svele påpeker at Portugal og Frankrike begge er favoritter fredag. Men ikke store. Hos Norsk Tipping står Sveits- og Island-seier til henholdsvis 4,10 og 4,25 i odds.

Sveits slo Island 20–18 onsdag. Midtpunktet Andy Schmid har dominert som både playmaker og skytter i VM. Bente Svele påpeker at 37-åringen begynner å bli sliten. Mot Island var det først og fremst forsvarsspillet og keeper Nikola Portner som vant kampen.

– Hvis Portugal spiller på vanlig nivå, så skal det bli vanskelig for Sveits, spår Svele.

Norge kan i verste fall ende i situasjon hvor Sagosen & co. mister VM-kvartfinalen etter fem strake seirer. Hele situasjonen har vært tema i den norske troppen forteller Bjarte Myrhol.

– Jeg tror vår største sjanse er at Frankrike slår Portugal, sier kapteinen.