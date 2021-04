West Brom med sjokkseier – ydmyket Chelsea etter Thiago Silvas røde kort

(Chelsea – West Brom 2–5) London-klubben hadde ikke sluppet inn mål på hjemmebane under Thomas Tuchel. Så kom bunnlaget West Brom på besøk.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Forhåpentligvis er dette en vekker for oss alle, inkludert meg, sier den tyske Chelsea-manageren til BT Sports.

Det åpnet oppskriftsmessig da Christian Pulisic satte inn returen på Marcos Alonsos frispark, som smalt i stolpen via fingrene til målvakt Sam Johnstone.

Men like etterpå ble nylig friskmeldte Thiago Silva utvist for sitt andre gule kort.

På overtid av første omgang snudde Matheus Pereira kampen med to scoringer, den første etter assist fra keeper Sam Johnstone.

Og etter pause ble vondt til verre for Chelsea. To fabelaktige angrep gjorde at det plutselig sto 1–4 på Stamford Bridge.

Callum Robinson smalt først ballen i mål på volley, før Mbaye Diagne avsluttet et glimrende angrep med å trille inn gjestenes fjerde.

– De ser ut som Barcelona, kommenterte TV 2s Peder Mørtvedt.

STOPPET: Timo Werner ble latterliggjort etter en stygg bom for Tyskland. Heller ikke mot West Brom fikk han ballen i mål. Foto: CLIVE ROSE / AFP

Timo Werner serverte deretter Mason Mount på åpent mål, men det stoppet der for blåtrøyene.

Isteden satte Robinson inn sitt andre for dagen og fastsatte sluttresultatet til 5–2 til gjestene.

– Alt som kunne gå galt, gikk galt. Hvert skudd de hadde gikk i mål. Jeg så ikke denne komme, sier Tuchel.

Før lørdagens oppgjør hadde Chelsea kun sluppet inn to mål på 14 kamper under Thomas Tuchels ledelse.

Dermed er veldig åpent i kampen om topp fire-plasseringene. Chelsea risikerer nå å bli passert av både West Ham og Tottenham allerede denne runden.

Med seier over Arsenal er Liverpool kun to bak Chelsea, og også Everton har muligheten til å klatre forbi om de vinner de to kampene de har til gode.

YDMYKELSE: Mateo Kovacic hang med hodet etter å ha blitt rundspilt av Matheus Pereira & Co. Foto: MIKE HEWITT / REUTERS

Publisert Publisert: 3. april 2021 15:25 Oppdatert: 3. april 2021 15:52