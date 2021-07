Christiansens OL-nedtur: – Det er ikke sykdom. Jeg har sjekket det

TOKYO (VG) Henrik Christiansen (24) har ingen forklaring på at han fikk en ny nedtur i OL-bassenget i Tokyo.

NY NEDTUR: Henrik Christiansen har ikke kommet til finalen hverken på 400 eller 800 meter. Nå gjenstår bare 1500 meter i OL. Foto: Lise Åserud

Heller ikke på 800 meter kom han til finalen. Tidligere i OL var han sjanseløs til finale på 400 meter. Nå gjenstår bare 1500 meter for romerikingen.

På 800 meter fikk han niende beste tid, 64 hundredeler fra 8.-plassen som hadde gitt finaleplass.

– Jeg vet rett og slett ikke helt. Jeg er litt paff, sier Christiansen i intervjusonen på svømmestadion i den japanske hovedstaden.

– Jeg sliter med å finne rytmen, jeg føler at teknikken er litt rotete, at det koster mer enn det bør, sier han om de første 200 meterne – da han lå helt sist i heatet sitt. Der ble han til slutt nummer fem. Det var ikke nok etter at samtlige heat hadde svømt sine 800 meter.

– Jeg har vært frisk. Det er ikke sykdom. Jeg har sjekket det, sier Christiansen.

EN SJANSE IGJEN: Bare 1500 meter gjenstår for Henrik Christiansen i OL. Tokyo har til nå vært en stor skuffelse. Foto: OLI SCARFF / AFP

Han prøver å se positivt på det. Han tenker 1500 meter. Og at der deltar de samme svømmerne som på 800 meter. Og nå har han til og med en liten fordel i at han ikke er sliten etter torsdagens 800-meterfinale når kvalifiseringen for 1500-meterfinalen skal svømmes fredag.

For to år siden tok han VM-sølv på 800 meter, distansen han nå ikke kom til OL-finalen på. Tiden den gang var 7.41,28. Nå svømte han syv sekunder saktere.

– Det var ikke helt det jeg hadde håpet på. Jeg skjønner ikke helt greia, sier Christiansen.

Han forteller at han har følt det bra på trening og at de 24 dagene høydetrening i Sierra Nevada var bra.

– Men jeg har følt meg litt halvveis etter at jeg kom ned fra høyden. Dette er veldig kjedelig når vi kommer du kommer hit for et så stort øyeblikk.

Norges svømmeevner avviser at treningsarbeidet har tatt skade av et år preget av coronapandemien.

– Jeg gjorde 7.25 i fjor høst, som er to sekunder bak verdensrekorden på kortbane. Jeg er ikke dårligere trent eller blitt dårligere til å svømme.

NRKs svømmeekspert i OL, Sindre Thor Jakobsson, sier til VG:

– Da gikk vi inn i OL, hadde vi håpet på bedre resultater. Håpet var en medalje på 800 meter. Han har fått en skuffende start, og jeg vet at han personlig er veldig skuffet. Det er ekstra vondt når han ser tidene i dag. Det viser at Henrik på toppnivå er medaljekandidat på 800 meter.

– Nå er det ett løp igjen, og han må bare legge skuffelse bak seg og få en best mulig opplevelse. Jeg tror han kan avslutte OL på en positiv måte – med personlig rekord.

– Har du noen forklaring på nedturene til nå?

– Jeg har ingen god forklaring, og det har han ikke selv heller. Han har lagt ned en vanvittig treningsmengde og har vært høyden. Kanskje skyldes det at han ikke har fått konkurrert så mye som han burde – som følge av coronaen. Han kan ha vært for lite i konkurransesituasjon, sier den tidligere landslagssvømmeren Jakobsson.

Eurosport-kommentator – og tidligere landslagstrener – Frank Pedersen mener at Christiansen har et godt støtteapparat rundt seg. Han spør likevel:

– Treningsleirer og høydetrening ble erstattet med hjemmetrening pandemiåret. I etterpåklokskapens navn skulle de kanskje ha tatt det samme valget som triatlon – og vært i utlandet i lang tid. Triatlon har jo tydelig hatt gode resultater av det, sier Pedersen – og sikter selvfølgelig til sin bykollega Kristian Blummenfelts gullmedalje i Tokyo.

– I november 2020 knuste han europarekorden på 800 meter på kortbane. Det ga en tilbakemelding om at hjemmetreningen hadde fungert godt. Men kanskje ble det en sovepute mot å ta et steg videre, undrer Frank Pedersen.

– Samtidig er Henrik en veldig seriøs idrettsutøver som kommer med reflekterte kommentarer etter løpene sine. Jeg er sikker på at han kommer tilbake. Jeg er spent på 1500 meteren i OL.

PS! Henrik Christiansen svømmer forsøk på 1500 meter fredag, klokken 13.23. Det sendes på Discovery+.

