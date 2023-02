Presset storfavoritten Sverige: – Rått å kjempe om gullet

Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng dro til med VM-sølv bak Sverige i lagsprinten. Spenningen levde til noen få hundre meter fra mål.

Sølvvinnere Anne Kjersti Kalvå (t.v.) og Tiril Udnes Weng etter lagsprint fri teknikk under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia.

Sølvvinnere Anne Kjersti Kalvå (t.v.) og Tiril Udnes Weng.

Tiril Udnes Weng var ankerkvinne for Norge på VM-lagsprinten. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Emma Ribom og Jonna Sundling innfridde favorittstempelet og gikk inn til VM-gull i en meget spennende finale. Norge tok sølvet foran USA.

Det norske laget var med i teten hele veien sammen med svenskene og amerikanerne. Kalvå ga Weng et godt utgangspunkt ut før ankeretappen, men inn mot stadion var Sundling for god for Weng.

– Jeg følte meg bedre i dag enn på sprinten. Så jeg gleder meg til dagene som kommer. Planen vår var å ligge langt framme hele tiden. Vi fikk det som vi ville. Det var rått å være med og kjempe om gullet, sa Weng til NTB.

– Dette var stort. Vi var skikkelig forberedt for å gå ut i krigen i dag, sa Kalvå som kastet slengkyss mot tribunen der hun hadde en fanklubb på plass.

Kalvå rotet det til med skitrøbbel på 15-kilometeren da hun mistet en ski.

– Jeg var irritert og sint i går. Det var litt for og imot å gå lagsprinten. Det blir et tøft skjema. Men når man får muligheten til å gå for Norge, så må man ta den. Muligheten for lagsprint har dukket litt opp den siste uka, sa Kalvå.

– Kroppen svarte bedre i dag. Nå vil jeg ut å krige om medaljer i individuelle øvelser og spesielt stafetten, la hun til.

Tett

Der ble det en real kamp mellom de tre nasjonene, men verdensmesteren fra den individuelle sprinten, Sundling, viste igjen sine avslutningsegenskaper og sikret seieren.

Wengs tvillingsøster, Lotta Udnes Weng, var raskt borte og gratulerte med sølvet.

– Kjempebra. Vi må være fornøyde med sølv. Vi har vært listefyll på lagsprint de siste årene, men nå er vi med igjen, sa hun til NRK.

Kvinnetrener Sjur Ole Svarstad var også meget fornøyd.

– Det var kjempeflinke. Veldig stødige etapper, og samtidig var de taktiske. Det var godt å se. Jeg er lettet og kjempeglad for sølv i dag, sa han.

Weng og Sundling hadde rykket fra amerikanske Julia Kern noe før mål, og dermed sto spenningen mellom Norge og Sverige på tampen.

Tyskland og Finland var også med i medaljekampen underveis, men de ble fragått inn mot siste veksling.