Sølvvinneren om Kristoffersen: – En av de beste noensinne

COURCHEVEL/OSLO (VG) AJ Ginnis sikret den første greske medaljen i vintersport noensinne, og etter slalåm-sølvet var gresk-amerikaneren full av lovord om kameraten fra Rælingen.

GOD STEMNING: Henrik Kristoffersen og AJ Ginnis var begge fornøyde etter henholdsvis VM-gull og sølv på slalåm.

– Jeg kan ikke tro det. Det kommer nok til å ta litt tid før det går opp for meg, sier Ginnis til norsk presse etter at han har mottatt sølvmedaljen.

For det er smått sensasjonelt at 28-åringen tok andreplassen i Courchevel.

Det er kun 15 dager siden han for aller første gang sto på podiet i verdenscupen, da han ble nummer to under slalåmrennet i Chamonix.

Bare Henrik Kristoffersen leverte bedre over to omganger, på vei til sitt aller første VM-gull.

Sølvmedaljen er Ginnis’ andre i et stort mesterskap. Under junior-VM på Hafjell i 2015 tok han slalåm-bronse. Hvem stakk av med gullet? Henrik Kristoffersen.

Etter gullet var sikret kunne Kristoffersen avsløre at de to gjennomførte noen treninger sammen i forkant av mesterskapet.

– Jeg har kjent AJ lenge. Vi er like gamle og han har slitt mye med skader. Rett og slett en fantastisk hyggelig fyr. Jeg er selvfølgelig glad for at jeg slo ham i dag, men det er kult å ha han på pallen, sier Kristoffersen til en samlet skandinavisk presse.

Og det å dele podiet med kameraten er noe som betyr ekstra mye også for Ginnis:

– Han er en av de beste noensinne. Gull hadde vært fantastisk, men å havne bak Henrik er noe jeg er fornøyd med når som helst, sier Ginnis til VG.

Hellas er ikke kjent for å markere seg i vintersport. Faktisk er sølvet til Ginnis den første store mesterskapsmedaljen Hellas innkasserer innen vinteridrett.

AJ Ginnis, eller Alexandros Ioannis Ginnis som han egentlig heter, er født og oppvokst i Athen.

Da han var 12 flyttet familien til Østerrike, før turen gikk videre til USA da Ginnis var 15 år.

– Det at jeg har fått skrive idrettshistorie for landet mitt ... Jeg klarer egentlig ikke å forstå det. Det er allerede et av mine beste minner noensinne, sier Ginnis til VG.

– Hvor mange grekere følger med på alpint?

– Mange flere etter pallplassen for to uker siden, og forhåpentligvis veldig mange flere etter i dag, oppsummerer Ginnis med et smil.

