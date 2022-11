Tiril Udnes Weng utnyttet svensk blemme: – Gøy for meg

RUKA (VG) Det så ut til å bli trippelt svensk i Ruka-sprinten, men det endte med at Maja Dahlvist falt og norske Tiril Udnes Weng utnyttet muligheten med å ta tredjeplassen.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg trodde jeg skulle vinne, men neida, sier Dahlqvist til VG.

På toppen av den siste sprintbakken og inn mot oppløpet ledet de tre svenskene Emma Ribom, Maja Dahlqvist og Johanna Hagström an, og det så ut til å gå mot trippel svensk i sesongens første verdenscuprenn.

Så «klønet» de blågule det til for seg selv i den siste svingen. Hagström og Dahlqvist gikk inn i hverandre. Det ende med at sistnevte gikk i bakken og endte sist i finalen. Emma Ribom vant foran Hagström og Udnes Weng.

Rett etter fallet slo Dahlqvist i bakken og så ut til å skrike.

– Hva tenkte du da du ramlet?

– Det kan jeg ikke si på TV, sier Dahlqvist og ler litt.

– Jeg vet ikke hvem sin feil det var, jeg har ingen aning.

Emma Ribom var involvert i uhellet og hadde vondt av lagvenninnen.

– Jeg har ikke helt kontroll på hva som skjedde. Det var kjedelig for Maja, for vi var nære å få en trippel, så det var synd, sier Ribom.

Samtidig jublet 24-åringen for sin første verdenscupseier.

– Det var heftig og stort, sier Ribom.

Det svenske fallet åpnet en luke for Tiril Udnes Weng som spurtet inn til en tredjeplass. Hun takket og bukket.

– Jeg så ikke hva som skjedde, men det er kjipt for Maja. Hun hadde sikkert vunnet. Men sånn skjer og det gjør at jeg kommer på pallen, så det var gøy for meg, sier Udnes Weng og ler.

– Hva betyr denne pallplassen?

– Det betyr mye. Jeg har vært skikkelig spent, og nå får vi bekreftet at vi ikke er helt ute og kjører, sier Udnes Weng.

Kristine Stavås Skistad ble til slutt nummer fem i finalen. Hun havnet bakerst etter en utforkjøring.

– Det var en skikkelig taktisk bommert, sier Skistad til VG.

En av de sterkeste på distanse, Frida Karlsson, viste også positive tegn i sprint med semifinale-plass.

– Jeg er fornøyd med dagen. Formen kjennes bra ut, men jeg fikk ikke noe fritt spor i bakken i semien, sier Karlsson til VG.

