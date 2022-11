Financial Times: Hevder Beckham kan være interessert i å kjøpe United

Avisen skriver at Manchester United-legenden skal være åpen for samtaler rundt et potensielt kjøp av klubben.

I QATAR: David Beckham smiler til VGs kamera i fotball-VM.

Det hevder og erfarer pålitelige Financial Times.

Beckham har selv ikke kommentert saken. Avisen skriver at han ikke vil kunne kjøpe klubben alene, men som delinvestor.

Styret i Manchester United har startet en prosess for å utforske strategiske alternativer for klubben. Det ble delt av den engelske storklubben tirsdag.

Glazer-familien har eid klubben i 17 år og de siste årene blitt kritisert av fansen.

Beckham har spilt 265 kamper for klubben og var blant deres største profiler på 90 - og starten av 2000-tallet.

– Styrken til Manchester United ligger i lidenskapen og lojaliteten til vårt globale fellesskap med 1,1 milliarder fans og følgere. Mens vi forsøker å å bygge videre på klubbens suksesshistorie, har styret godkjent en grundig evaluering av strategiske alternativer, uttalte styrelederne Avram Glazer og Joel Glazer om salget tirsdag.

– Vi vil vurdere alle alternativer for å sikre at vi best tjener våre fans og at Manchester United maksimerer de betydelige vekstmulighetene som er mulige for klubben i dag og i fremtiden. Gjennom denne prosessen vil vi være fullt fokusert på å tjene interessene til våre fans, aksjonærer og ulike interessenter, sier Glazer.

De understreket at det ikke kan gis noen garanti for at denne prosessen vil resultere i noen transaksjoner.

Glazer-familien tok over hovedkontrollen i Manchester United i 2005. Gjennom en årrekke har fansen protestert mot eierne, og det har tatt seg opp de siste årene. Familien er beskyldt for å investere for lite i klubben, ta ut utbytte til seg selv og de er sjeldent på kamper. Det har også vært lite dialog med fansen.