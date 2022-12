Kilde feirer jul på pengetoppen i norsk vinteridrett – så mye har profilene tjent

Alpinist Aleksander Aamodt Kilde topper pengelisten over nordmenn i vintersporten hittil i verdenscupsesongen. 30-åringen har kjørt inn 2,4 millioner kroner.

NTB, VG

Bærum-alpinisten har vunnet fire konkurranser hittil i årets sesong, fordelt på tre utfor og én super-G. I tillegg har han to annenplasser og en femteplass.

Det har gitt ham prispenger fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) som gjør at han har tjent mest av alle nordmenn i verdenscupsirkuset denne sesongen. Han ligger på annenplass. Kun sveitsiske Marco Odermatt (3 mill.) har tjent mer.

Det er alpinistene som isolert sett har tjent mest blant norske vinteridrettsutøvere. De tapetserer «pallen».

På annenplass finner vi lagkamerat Lucas Braathen, som med sine to seirer har tjent inn snaut 1,3 millioner kroner. Henrik Kristoffersen har sikret seg vel 900.000.

Langrennsstjerne Johannes Høsflot Klæbo følger deretter og har tjent like under 800.000 kroner. Lagkamerat Pål Golberg har vunnet cirka 100.000 mindre.

Hopprofil Halvor Egner Granerud bryter opp langrennstjernene med sine 610.000.

Tiril Udnes Weng (langrenn) har tjent inn 450.000 kroner etter en god sesongstart.

Alpinist Ragnhild Mowinckel har kjørt inn 300.000 hittil denne sesongen, mens flere langrennsløpere ligger i sjiktet under. Anne Kjersti Kalvå har tjent like under 300.000, mens Martin Løwstrøm Nyenget, Even Northug og Hans Christer Holund har alle gått inn rett over 200.000 denne sesongen.

Silje Opseth er den av hoppkvinnene som har dratt inn flest kroner med 180.000. Det er rundt 30.000 mindre enn østerrikske Eva Pinkelnig, som har mest. Opseth har vunnet sine to første verdenscuprenn denne sesongen. (NTB)