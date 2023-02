Russisk profil trente side om side med norske VM-håp: – Jeg synes det er spesielt

Julia Stupak (28) er blant russernes største profiler på damesiden. Nå er hun på plass i italienske Toblach og trente torsdag i verdenscupløypene ved siden av norske VM-medaljehåp.

Julia Stupak, her foran Tiril Udnes Weng under stafetten i OL i Beijing i 2022.

FIS-styremedlem Erik Røste er overfor VG klar på at russiske og belarusiske løpere ikke skal trene i verdenscupløypene så lenge som de er stengt for helgens konkurranser.

Landslagsprofil Tiril Udnes Weng, som forbereder seg til helgens konkurranser i Italia, bekrefter at Stupak var til stede under den offisielle treningen før fredagens konkurranser.

– Ja, jeg så henne i sted i løypa, sier hun til VG.

På spørsmål om det var i konkurranseløypa, og med en vest man kun får dersom man er akkreditert, svarer Udnes Weng «ja».

– Ble du overrasket?

– Ja, jeg ble overrasket. Samtidig så har jeg hørt at hun var i Livigno (verdenscuphelg for snaut to uker siden) også.

Program verdenscupen i Toblach, Italia (3. - 5. februar): Fredag 3. februar: Sprint fristil.

Lørdag 4. februar: 10 kilometer fristil individuell start.

Søndag 5. februar: 4*7,5 kilometer stafett. Menn og kvinner går de samme distansene. Alle renn vises på TV 3 og Viaplay.

STUPAK I UNIFORM: Julia Stupak stilte i militært tøy da hun ble forfremmet i militær grad av den russiske forsvarsministeren fredag

På spørsmål om hun reagerer på at Stupak trente med en akkreditert vest, svarer Udnes Weng slik:

– Jeg synes det er spesielt, ja.

Stupak var faktisk blant de utøverne som av den russiske forsvarsministeren i april ble forfremmet i militær grad våren 2022.

Det skjedde etter at Stupak var en del av laget som representerte den russiske olympiske komité og som vant bronse på lagsprint og tok stafettgull under OL i Beijing i fjor.

Stupak har ikke besvart VGs henvendelser.

Markus Cramer og den russiske langrennsstjernen Sergej Ustjugov, her under Tour de Ski 2019/2020.

FIS-styremedlem Erik Røste sier dette når VG konfronterer ham med opplysningene:

– Hvilke regler som gjelder for innreise og opphold i Italia for Belarus og Russland, kjenner jeg ikke til. Det er åpenbart at hun ikke skal trene i WC-løypene når de er stengt for WC-konkurranser. Det har FIS Council bestemt, og noe jeg forventer at blir fulgt opp.

FIS Council er styret i det internasjonale skiforbundet FIS.

Renndirektør i FIS Michal Lamplot sier til VG at han «har hørt at Stupak er i området».

Når VG spør om hun var akkreditert og brukte en såkalt utøvervest, sier FIS-toppen at han «ikke tror det er det som har skjedd».

Stupaks trening i Toblachs konkurranseløyper dagen før et verdenscuprenn er oppsiktsvekkende. Kort tid etter Russlands brutale krig mot Ukraina brøt ut har landets langrennsutøvere vært utestengt fra sporten.

FIS-TOPP: Michal Lamplot, her avbildet under verdenscupåpningen i Ruka i november 2022.

Dermed har russiske stjerner stort sett holdt seg i hjemlandet og blant annet konkurrert i den russiske cupen.

VG har torsdag vært i kontakt med Markus Cramer, som var landslagstrener for Russland og Stupaks treningsgruppe frem til våren 2022:

– Jeg vet hun er her for å trene, det er alt. Det kan ikke være et problem at hun er her for å trene, sier han og nevner blant annet at det kommer konkurranser for Stupak i den russiske cupen i midten av- eller i slutten av februar.

Den siste tiden har en mulig Russland-retur blitt aktualisert gjennom signaler fra IOC (den internasjonale olympiske komité).

De hevder «at det store flertallet» har stilt seg mer positive til at utøverne kan få konkurrere internasjonalt igjen. Riktignok under et sett med strenge kriterier.