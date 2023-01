Klæbo og svensk komet i «klinsj»: – Roter bort muligheten

LES ROUSSES (VG) I siste sving av finalen gikk sprintkongen Johannes Høsflot Klæbo (26) og det svenske stjerneskuddet Edvin Anger (20) litt i hverandre. Begge mener det ødela mulighetene deres.

HER GÅR DET NESTEN GALT: Johannes Høsflot Klæbo og Edvin Anger i siste sving før oppløpet på sprinten i Les Rousses.

– Jeg «kuka» i siste sving. Det er ikke så mye mer å si. Jeg roter bort muligheten for seier der, sier Klæbo til VG.

Flere tusen franskmenn tok av da hjemmefavoritten Richard Jouve slo Klæbo for første gang. Pål Golberg ble nummer tre i klassisk-sprinten i verdenscupen, rett foran Sveriges Edvin Anger og Sivert Wiig.

Jouve holdt unna for Klæbo på marginalt vis de siste meterne. Trønderen mener den siste svingen inn i en slak motbakke mot oppløpet ødela.

– Jeg får en svenske på innsiden i siste sving, som gjør at istedenfor å ha en fordel av å komme som nummer to i svingen, blir det en ulempe. Og når Jouve har så lyst på denne seieren, blir det vanskelig å slå ham på det korte oppløpet.

Se innspurten i videoen:

– Var svensken i veien for deg, eller posisjonerte du deg feil? Hvordan var det?

– Jeg har ikke sett det på TV, men jeg ser bare at det kommer en på innsiden. Det er en del av gamet og jeg hadde sikkert gjort det samme selv. Det er tett og sprint, det er en del av sjarmen. Små marginer fra å vinne og ikke vinne.

Klæbo fikk ikke til svingen han hadde planlagt.

– Anger kommer på innsiden som gjør at jeg må lenger ut enn det som er optimalt, og det blir rot med første stavtak i stakingen. Da klarer du ikke skyte fart så du kommer opp på siden til Jouve, men du blir bare liggende bak. Det er en del gamet, sier Klæbo.

Edvin Anger har denne versjonen av svingen:

– Jeg tar «inneren», så går han litt på skiene mine. Vi taper nok begge litt på det. Men jeg vet ikke hva jeg kan gjøre annerledes. Det er ikke slik at jeg kan «backe» unna for ham heller, jeg må ta muligheten min og jeg kan ikke invitere ham inn, sier Anger til VG.

Svensken mener svingen hemmet begges sjanser.

– Jeg taper fart på det, og det er kanskje det som gjør at jeg taper pallplassen til slutt. Ingen av oss får til svingen bra, og begge taper på det. Jeg må ta lærdom av det og ta revansje i VM.

20-åringen har lagt igjen beundringen for Klæbo.

– Det går ikke an å ha respekt for ham. Jeg må dra mine kort, samtidig som han drar sine kort. Jeg kan ikke vente å se hva han gjør. Jeg har ingen respekt for ham, da hadde jeg ikke hatt sjanse til å ta ham, sier Anger.

Edvin Anger, 20 år fra Sverige.

Før sesongen hadde han ikke gått i verdenscupen, men i vinter har han tatt seg til tre sprintfinaler og nærmer seg den første pallplassen.

Han synes det er motiverende at Federico Pellegrino og Richard Jouve har klart å slå Klæbo i sprint denne sesongen.

– Det viser at Klæbo ikke er uslåelig, det er flere som kan slå ham nå. Og det viser at jeg også kan kjempe med ham, det er kult.

Klæbos statistikk i sprint er vanvittig. Han har to OL-gull, to VM-gull og 35 verdenscupseirer (over dobbelt så mange som nestemann, Pellegrino). I tillegg til ni pallplasser i verdenscupen, kun fire ganger har han havnet utenfor pallen.

Sist gang Klæbo deltok i en verdenscup-sprint og misset pallen, var 30. november 2018 på Lillehammer.

– Klæbo er fortsatt kongen, sier Jouve på karrierens største dag.