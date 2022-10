TV-profiler kritiske før VM-jobb: – Aldri gjort meg flere tanker

NRKs Ingerid Stenvold (45) ber om respekt for at hun sa ja til å være programleder for VM i Qatar. TV 2s Jon Hartvig Børrestad ser på jobben som en stor utfordring.

PROGRAMLEDERE: Emil Gukild og Ingerid Stenvold vil lede VM-sendingene på NRK, mens Jon Hartvig Børrestad og Ingrid Halstensen har samme jobb for TV 2.

– Qatar skulle aldri hatt VM, sier Børrestad til VG.

– Jeg har aldri gjort meg flere tanker inn mot en programlederjobb enn før dette mesterskapet. Jeg brukte lang tid på bestemme meg for om jeg ville gjøre dette, sier Stenvold.

NRK og TV 2 deler de norske rettighetene til mesterskapet som begynner 20. november. De to erfarne programlederne skal lede sendinger på hver sin kanal frem til VM avsluttes med finale like før jul.

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth har i VG sagt at hele fotballverden burde boikotte VM på grunn av korrupsjon i forbindelse med Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) tildeling av mesterskapet i 2010. Oljestaten har i etterkant fått massiv kritikk for menneskerettighetsbrudd, forholdene til fremmedarbeidere og mangelfull likestilling.

Norsk Supporterallianse (NSA), den ideelle organisasjonen Raftostiftelsen og flere klubber har tatt til orde for boikott av VM. I fjor endte en avstemming på et ekstraordinært fotballting med «nei». I forbindelse med TV-sendingene er både Stenvold og Børrestad forberedt på mange og sterke meninger fra deler av opinionen.

– Det kan være naivt, men jeg har lyst til å si det høyt likevel: Jeg respekterer alle som lander på at boikott er det riktige for dem. Jeg håper at jeg får den samme respekten tilbake, basert på at jeg naturligvis har gjort de samme avveiningene og refleksjonene rundt tildeling og oppbygging til dette mesterskapet. For meg er ikke det å snu ryggen til, sier Stenvold.

Da hun ble spurt om å jobbe med VM, måtte NRK-profilen bruke tid på avgjørelsen.

– Det er en kjempevanskelig balansegang. Jeg landet på at: «Ja, dette vil jeg være med på». For jeg tror det er det riktige å gjøre.

– Hva talte for og mot?

– Innvendingene er åpenbare. De er akkurat de samme for meg som dem som velger å boikotte mesterskapet.

– Det som taler for, er spørsmålet om vi skal vende ryggen til denne typen problemer, eller skal vi vise problemene frem? Kan fotball-VM være en tid hvor hele verdens øyne plutselig er rettet mot Qatar og at vi dermed får plass til all den kritiske journalistikken som vi gjør? Det ble tungen på vektskålen for meg. Vi lager veldig mye god og grundig journalistikk på Qatar som jeg ikke tror vi hadde gjort hvis vi valgte å ikke dekke VM.

Kollega Børrestad snakker med VG etter å ha hentet datteren på skolen. På vei til trening med niåringens håndballag er TV 2-programlederen klar på at Qatar aldri burde fått mesterskapet. Nå som VM snart begynner, mener Børrestad at det er viktig å være til stede.

– Det er det mest kontroversielle mesterskapet som noen gang er tildelt. Det blir en helt, helt egen følelse rundt det. Det er en stor utfordring, sier Børrestad.

– Det handler ikke om en VM-fest. Nå blir det politikk og offside i en syk gryte med pinnekjøtt og ribbe.

STJERNE: Paris Saint-Germains Lionel Messi er blant spillerne som skal delta i VM. Argentineren håper å lede landet sitt til gull.

– Hvordan skal du håndtere det?

– Inngangen er helt annerledes enn normalt. Man må stole på sin egen magefølelse når det gjelder hvordan man vil formidle det. Derfor mener jeg også det er viktig å være i Qatar. Jeg registrerer at noen mener å boikotte er det rette, men jeg mener det er viktig at en reporter rapporterer og selv ser hva som foregår.

– Man kan faktisk argumentere for at det aldri har vært viktigere å være til stede i et mesterskap. Ikke sant? På grunn av bakteppet og problemene de har hatt i Qatar, som de har i Qatar og som de antagelig kommer til å ha i fremtiden også, sier Børrestad.

TV 2-profilen er kjent for en entusiastisk stil både som reporter og programleder. Selv om mesterskapet er kontroversielt, mener Børrestad at det må være rom for å dyrke store idrettsøyeblikk.

– Jeg har også veldig stor tiltro til TV 2 som rettighetshaver. Vi har vært i Qatar i over et år allerede. Sakene har kommet rullende ut hos oss. Det skal være med en stor kontingent fra nyhets- og utenriksavdelingen til Qatar. Vi reiser som en enhet for å speile og dekke alt som skjer. Mesterskapet er helt, helt spesielt. Det er derfor vi ruster opp på denne måten.

Børrestad forteller at han reiser til mesterskapet med en følelse av spenning.

– Men det er en annen type spenning enn før. Man vet ikke helt hva som venter i Qatar. Vi reiser dit med våkent sinn og våkne øyne.

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen mener det er et krevende mesterskap på flere måter.

– Journalistisk representerer det vår største utfordring - og derav også vår største mulighet til å presentere en kritisk sportsjournalistikk i formidlingen av et mesterskap, sier Jansen Hagen til VG.

– Vi bruker masse tid på å forberede oss, og har gjort det over tid. Vi ser at ikke bare kravene til nyhetsformidlingen er stor, men også hvordan vi formidler innholdet rundt de direktesendte kampene er helt avgjørende for at dette blir et mesterskap hvor NRK og TV 2 leverer på oppdraget.

SJEF: Vegard Jansen Hagen er sportsredaktør i TV 2.

Mens Børrestad skal samarbeide med blant andre Ingrid Halstensen (34) og Jan-Henrik Børslid (46) om TV 2s sendinger, vil NRK ha Stenvold og Emil Gukild (30) plassert i et studio på Marienlyst i Oslo. Nøkkelen blir å finne en balansegang mellom kritisk journalistikk og entusiasme for idretten.

– Det er en av tingene vi kommer til å kjenne på absolutt hele tiden. Vi har veldig lyst til at fotballen skal få skinne. Idretten skal vi behandle med den største respekt. Vi skal glede oss over alle spektakulære øyeblikk på samme måte som ellers, sier Stenvold, før hun følger opp:

– Men «folkefesten i Qatar» får du ikke på NRK. Vi kommer ikke til å vise glansbildene som FIFA og Qatar ønsker at vi skal vise frem. Det er ingen tvil om hva Qatar ønsker med dette mesterskapet, men jeg tror at de har fått litt av det rett i fleisen. Vi får store pakker med bilder fra FIFA og arrangøren, men de vil vi i svært liten grad benytte oss av.