Rashford tangerte Rooney-rekord i cuptriumf: – Han er i superform

(Manchester United-Charlton 3–0) En kunstscoring av Antony og to mål av innbytter Marcus Rashford sendte Manchester United til semifinalen i ligacupen.

Sisteskansen Ashley Maynard-Brewer (23) holdt Charlton lenge inne i kampen mot formsterke Manchester United, men en nydelig enkeltmannsprestasjon av Antony etter 21 minutter og to effektive avslutninger fra Rashford helt på tampen avgjorde matchen. Nå kan Old Trafford-publikumet glede seg til semifinale i cupen klubben sist vant i 2017.

Rashford har nå nettkjenninger i åtte kamper på rad på hjemmebane. Det har ingen andre United-spillere klart før ham siden Wayne Rooney i 2010.

– Han er i superform, konstaterer Viaplay-kommentator Roar Stokke.

– Jeg er ganske fornøyd. Jeg syns vi startet kampen bra. Det var god energi og konsetrasjon. Vi skapte sjanser. Så lager vi et briljant mål. Avslutningen fra Antony var glimrende, sier manager Erik ten Hag i et Viaplay-sendt intervju.

Triumfen er Uniteds 11. på de 12 siste kampene. Erik ten Hag har forvandlet et lag i tidligere uføre til en seiersmaskin. Det skjer etter 3–6-tapet for Manchester City i oktober. Til helgen venter et nytt derby mot Erling Braut Haaland og jærbuens lagkamerater. Derfor hvilte også Uniteds nederlandske manager flere profiler mot Charlton.

League One-laget havnet under etter 21 minutter da Antony dro seg innover i banen og skrudde ballen i det lengste hjørnet fra rundt 20 meter. Deretter kjempet gjestene seg inn i kampen på heroisk vis. Etter en time spilt ville ikke ten Hag ta noen sjanse, og satte inn Christian Eriksen, Casemiro og Rashford for å sikre avansementet.

– Du vet aldri hva som kan skje. Charlton satte også inn en ekstra spiss. 3–0 er nok i overkant, men jeg syns vi burde avgjort denne kampen i starten, sier ten Hag.

Trippelbyttet var vellykket. Først satte en annen innbytter, uruguayanske Facundo Pellistri opp Rashford for 2–0. Så assisterte Casemiro den brennhete angriperen til 3–0 på overtid.

Charlton har likevel flere grunner til å reise fornøyde hjem fra Old Trafford. Kollektiv fremsto Dean Holdens menn sterke, etter to strake seirer i League One, hvor de ligger på 12. plass. Individuelt var typer som Scott Fraser, Steve Sessegnon og nevnte Maynard-Brewer glitrende.

– Jeg syns vi var briljante. Vi bygger selvtillit. Vi må bare fortsette som dette, sier Charlton-kaptein George Dobson (25) i et Viaplay-sendt intervju.

I Newcastle vant «The Magpies» 2–0 hjemme mot Leicester og tok seg videre til semifinalen, også dem. Onsdag kveld spilles de to siste kvartfinalene når Nottingham Forest møter Wolverhampton og Southampton tar imot Manchester City.